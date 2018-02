Litteraturhuset i Bergen er blitt samtale- og debattsentralen mange håpet på.

Femårsdager markeres vanligvis ikke med de største kakene, men det er grunn til å feire Litteraturhuset i Bergen. Siden oppstarten vinteren 2013 er huset blitt en viktig tilrettelegger for vestlandsk og nasjonal debatt om litteratur og tema som rører og opprører.

Huset har skapt nye møteplasser for samfunnsdebatt om alt fra kunst og poesi til politikk og ideologi, og dermed bidratt til å løfte en av demokratiets fineste verdier; at ytringer av alle slag bør ha en plass i offentligheten.

Fødselen var trang, slik tilblivelsesprosesser for kulturhus her i Bergen og på Vestlandet er. I Oslo hadde litteraturhuset allerede vist seg som en etterlengtet plass for offentlig debatt siden 2007. Både Fredrikstad og Stavanger var også foran Bergen i løypen.

Motstanden i Bergen ytret seg på ymse vis. Forfatterne selv var engstelige for at huset hadde rett ledelse, mål, mening og prisnivå for å kunne fungere som forutsatt.

Daværende fylkeskultursjef og dagen byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti, uttrykte også skepsis, og mente huset burde holde til i gamle Tanks videregående skole, sammen med et teater.

Friksjonene gjorde sitt til at finansiering av huset tok tid. Det var først da investor Trond Mohn kom på banen, at prosjektet fikk fart. Mohn, som er mest kjent for å sponse idrettsanlegg, var også den som mest treffende beskrev behovet for et litteraturhus i Bergen:

«Vi kan ikke være død fra nakken og opp, vi må ha litt andre verdier i livet», sa Mohn. Hans bidrag forløste dermed givergleden hos andre offentlige og private aktører.

Litteraturhuset har skapt sunn konkurranse om ordskiftet i Bergen og på Vestlandet. Sammen med Studentersamfunnet og Bergen offentlige bibliotek henvender aktørene seg til de fleste målgrupper, fra ungdom til 68’ere.

Disse arenaene er med på å løfte taket og flytte vegger for den offentlige samtalen, ved å holde politikere og andre maktpersoner ansvarlige.

Et mer aggressivt debattklima og polariseringen i samfunnet gjør det viktigere enn noen gang å holde den opplyste kritikken og samtalen gående. Dette skal fremdeles være Litteraturhusets fremste misjon, heldigvis.

Utfordringen i årene fremover er å holde huset i Østre Skostredet relevant, og skape enda større engasjement. Litteraturhusets egenart bør bevares og videreforedles.

Den planlagte litteraturfestivalen vil bli viktig for å markere Litteraturhuset sterkere nasjonalt. Denne kranglevorne byen, som så sterkt ønsker å bli sett og hørt utenfor sine egne grenser, trenger all hjelpen den kan få.