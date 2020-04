Pandemier krever globalt samarbeid Nå trengs felles innsats for å utvikle en vaksine. Verdens helseorganisasjon (WHO) er en uvurderlig del av dette arbeidet. Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden Bergens Tidende Foto: Denis Balibouse/NTB scanpix Forrige uke varslet president Donald Trump at han vil strupe USAs bidrag til Verdens helseorganisasjon (WHO). Samtidig beskyldte han organisasjonen for feilhåndtering, forsøk på å skjule spredningen av koronaviruset og for å være en slags nyttig idiot for Kina. Hvis utspillet blir realitet, kan det få alvorlige følger for verdenssamfunnet. Situasjonen viser hvor farlig det er at en verdensleder fører kunnskapsfiendtlig politikk og tar geopolitiske avgjørelser i affekt. Utenfor Trumps konspiratoriske virkelighet, er WHO uvurderlig i den globale håndteringen av koronapandemien. Den pågående krisen kan ikke løses uten utstrakt internasjonalt samarbeid. Det er skremmende at en statsleder konkluderer med det motsatte i situasjonen verdenssamfunnet står i. Richard Horton, sjefredaktør i det medisinske tidsskriftet The Lancet, kaller strupingen en forbrytelse mot menneskeheten. At USA kutter støtten til WHO, er i alle fall ikke uvesentlig. USA er organisasjonens største økonomiske bidragsyter, ifølge Aftenposten. I 2019 var tilskuddet rundt 553 millioner av et budsjett på om lag seks milliarder dollar. Ap-leder Jonas Gahr Støre, som var Gro Harlem Brundtlands stabssjef da hun ledet WHO, gir et godt bilde på situasjonen: Det er som å stenge hovedbrannstasjonen når det går en pyroman løs. De tre siste, store krisene i verden det siste tiåret har trukket i retning av sterkere nasjonalisering, ifølge professor i statsvitenskap Øyvind Østerud. I et innlegg i Klassekampen trekker han frem blant annet nasjonale tiltak, statlig styring og stengte grenser. Det er en trend som både Trump og andre populistiske statsledere har gjort seg til del av. I en tid hvor strømningene går i retning av økt proteksjonisme og nasjonalisering, er det desto viktigere å hegne om store, verdensomspennende organisasjoner som WHO. Trumps kritikk er trolig motivert av behov for å kamuflere egne feil og finne en syndebukk. Men selv om han bommer formidabelt, er ikke WHO en feilfri organisasjon. På lik linje med resten av FN-systemet, sliter den med effektivitet og gjennomslagskraft. Men akkurat nå, er dette det beste vi har. WHO er en sentral, koordinerende kraft i møte med infeksjonssykdommer, og en pådriver for at vaksiner blir utviklet og distribuert. Det er akkurat dette som trengs nå. Koronakrisen kan ikke løses uten internasjonalt orienterte statsledere, og et koordinert arbeid for å finne en vaksine. Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her. Publisert Publisert: 20. april 2020 05:53

