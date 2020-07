Lysøen fortjener et løft på statens regning

Prakteiendommen Lysøen råtner, som et resultat av Kodes dårlige økonomi. Nå må kulturminister Abid Raja ta grep før kostnadene blir enda større.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kulturminister Abid Raja (V) besøkte Bergen i mai. Et besøk hos Kode og direktør Petter Snare sto høyt på agendaen. Foto: Rune Sævig

Mandag 13. juli skrev BT om det omfattende forfallet ved Ole Bulls gamle sommerhus på Lysøen. Kode, som har driftsansvar for komponisthjemmet, har ikke økonomi til å pusse det opp.

Villaen vil trenge akutte oppgraderinger for 20 millioner kroner bare for å reddes, og 40 millioner for å komme tilbake til god stand.

Kode etterlyser statlige midler til å pusse opp – og bør få det. Lysøen er ikke en lokal skatt, men en nasjonal arv.

Kode har slitt tungt økonomisk i mange år. Gang på gang har de varslet at de får mindre statlig støtte enn andre museer, og at de lider under det. Dette er en tydelig vekker.

Forfallet som dokumenteres i BTs reportasje er et sørgelig syn. Ødelagt tapet, avskallet maling, råteskader i bæreverk og sprekker i grunnmur. Gjentatte vannlekkasjer, store skader fra borebiller og spissmus. Behovet for en redningsaksjon er helt åpenbart.

Lysøen eies av Fortidsminneforeningen, som fikk eiendommen donert av Ole Bulls barnebarn Sylvea Bull Curtis i 1973. Foreningen forklarer at de har lagt ned talløse dugnadstimer siden den gang, men at de langt fra kan påkoste den omfattende rehabiliteringen som nå trengs.

Det kan heller ikke Kode, som har hatt driftsansvaret for eiendommen siden 2007.

I fjor gikk museets direktør Petter Snare ut og kritiserte det han kaller et vanvittig Oslo-fokus i bevillingene fra staten: Mens Kode fikk 27 millioner i driftsstøtte fra statsbudsjettet, fikk Nasjonalmuseet i Oslo 790 millioner – 29 ganger så mye.

Sistnevnte har også fått bevilget et helt nytt praktbygg til over seks milliarder kroner.

Forskjellene kan ikke forklares av museenes besøkstall: Kode kan skilte med 300.000 besøkende i året, et imponerende resultat sett mot Nasjonalmuseets 500.000.

At Lysøen nå råtner på rot, er et direkte resultat av den langvarige økonomiske knipen. Det er flere år siden besøkende begynte å klage på at eiendommen var i forfall. Rettes ikke dette opp i, vil Kode snart miste ytterligere inntekter – de besøkende vil falle fra.

Kulturminister Abid Raja reddet i mai organisasjonen fra en akutt korona-konkurs. Dette var godt, men ikke nok.

Regjeringen må snarest anerkjenne hvilken nasjonal stolthet Kode og komponisthjemmene er, og bevilge dem det de trenger til å forvalte denne arven.