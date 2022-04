Topplederne bør bo i Bergen

Byens viktigste kulturinstitusjoner kan ikke fjernstyres fra Oslo.

Det bør sitte langt inne å akseptere at byens viktigste kulturinstitusjoner blir styrt fra hovedstaden, skriver BT på lederplass.

NRK kunne nettopp melde at det bergenske kulturlivet blir styrt fra Oslo. Topplederne ved oppsiktsvekkende mange kulturinstitusjoner i Bergen er bosatt andre steder.

Avtroppende leder ved Den Nationale Scene (DNS) Stefan Larsson har pendlet fra Stockholm, mens de fleste reiser til og fra Oslo. Det gjelder både Kode-direktør Petter Snare, Christian Grøvlen, direktør ved Komponisthjemmene, Lars Petter Hagen, nyansatt direktør for Festspillene i Bergen, og Bernt Bauge, som har vært direktør for Bergen Filharmoniske Orkester siden 2010.

Selv om alle isolert sett kan ha gode grunner for sitt valg av bosted, er denne tendensen likevel uheldig for Bergen som kulturby.

Rett nok er det sunt for en by å hente inspirasjon og kompetanse fra andre steder. Det er lettere å få tak i de beste folkene hvis stillingen gir fleksibilitet, og det er fullt mulig å være en god og tilstedeværende leder for en institusjon selv om man ikke har fast bopel på samme sted.

Men som styreleder ved DNS Katrine Trovik sier til NRK: «Dersom vi endar opp slik at alle kulturleiarar i Bergen er menn som pendlar frå andre stader, så er jo det eit forstemmande bilete. Det seier jo både at vi ikkje får fram talent frå eigne rekkjer, og at Bergen ikkje er attraktiv nok som bustad til å flytte hit».

Dette er ikke et bilde Bergen bør leve greit med. Det bør Trovik ha i mente når hun snart skal ansette ny teatersjef på DNS.

Toppledelse som blir sittende i Oslo er en problemstilling som favner langt videre enn kulturlivet.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen har bosted i Tromsø. Da det skulle ansettes ny direktør for det nye kjempedirektoratet med hovedkontor i Bergen, mente Kunnskapsdepartementet (KD) at det var tilstrekkelig med en «forventning om at direktøren er mye til stede her».

Slike løse forventninger ender fort med at toppledelsen blir pendlere. Her har det offentlige et særlig ansvar for å stille tydelige krav.

Det er bred politisk enighet om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Men det går ikke an å slå seg til ro med å flytte arbeidsfolk, direktorater og tilsyn. Ambisjonen må likefullt gjelde de statlige lederjobbene, også innenfor kunst- og kulturfeltet.

For en kulturby som Bergen bør det sitte langt inne å akseptere at byens viktigste institusjoner blir styrt fra hovedstaden.