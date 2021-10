Psykiatri er også beredskap

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tek fatt på gjerninga med eit alvorleg bakteppe.

Sist veke blei fem personar drepne på Kongsberg. Den sikta Espen Andersen Bråthen har ei forhistorie med psykiatri.

Dei fem drapa på Kongsberg har utløyst ein debatt om kvaliteten på den psykiske helsehjelpa i Noreg. Politiet meiner no at stadig meir tyder på at åtaka var knytte til sjukdomsbiletet hos drapssikta Espen Andersen Bråthen.

Sjølv om det er for tidleg å konkludere om kva bakgrunnen for drapa var, er det all grunn til å diskutere tilbodet innanfor psykisk helse på eit meir generelt nivå.

Solberg-regjeringa hadde høge ambisjonar for korleis dei skulle betre tilbodet.

Helseminister Bent Høie (H) innførte i 2014 «den gylne regel», som sa at løyvingane til psykisk helse og rus skulle auke meir enn løyvingane til somatisk helse i kvar helseregion. Den regelen har regjeringa ikkje greidd å følgje.

Dei seinare åra har tilstanden innanfor psykisk helsehjelp i Noreg fått sterk kritikk – med rette. Seinast i helga kunne BT fortelje at ungdom må vente 70 dagar på hjelp hos barne- og ungdomspsykiatrien i Bergen sentrum.

Den nye regjeringa fortener ros for å prioritere psykisk helse høgt i Hurdalsplattforma. «Regjeringen vil rette opp uverdige forhold innen psykisk helse» teiknar eit bilete av ei regjering som har forstått alvoret i sektoren.

Det er berre eitt einaste område der den nye regjeringa varslar bruk av øyremerkte midlar, og det er nettopp til ein opptrappingsplan for psykisk helse.

Psykologforeningen er ein av aktørane som gjev plattforma skryt. Dei trekk særleg fram prioriteringa av dei kommunale tenestene. I dag er det for stor forskjell i tilbodet frå kommune til kommune.

Foreininga meiner Senterpartiet og Arbeidarpartiet har forstått at heile tilbodet er underdimensjonert. Ei slik erkjenning er fyrste steg på vegen mot ei forbetring.

Likevel er det ikkje formuleringane i regjeringsplattforma den nye helseministeren Ingvild Kjerkol (Ap) vil bli målt på. Det er på dei resultata ho faktisk oppnår på feltet. Også den førre regjeringa skreid til verket med høge ambisjonar.

Det er openbert at det meste av psykiatrien ikkje handlar om å forhindre vald og drap. Likevel kan ein ikkje lukke auga for at psykisk sjukdom i ytste konsekvens kan føre til skade på andre.

Når regjeringa no varslar ei tydeleg prioritering av psykisk helsehjelp, bør kommunane gjere det same. Det vil vere eit lyft alle tener på.