Strømkundenes trygghet må skjerpes

Åpenhet og service må være en selvfølge for bedriftene som tjener penger på et nødvendighetsgode.

– Et uoversiktlig system koster privatpersoner dyrt, det samme kan en ineffektiv klagenemnd, skriver BT på lederplass.

Strøm er en komplisert vare, med en jungel av tilbud og leverandører. Det kan oppleves komplisert for forbrukerne å få oversikt.

Strøm er samtidig en vare man ikke kan velge vekk. Dette gjør at strømleverandører har et ekstra ansvar.

Kundene må kunne sette seg inn i hva de faktisk kjøper, og bli møtt med åpenhet og assistanse når de søker hjelp.

Sik er det ikke alltid nå.

BT forteller denne uken om Linda Fløysand Espelids kamp mot BKK Nett. I måneder og år ble hun fakturert for strøm hun aldri hadde brukt.

Det skyldtes at BKK Nett aldri hadde fått kontakt med strømmåleren de selv hadde installert.

Espelid ble etter hvert sikker på at noe var galt. Da hun tok kontakt møtte hun et tungrodd byråkrati, lange klageprosesser og manglende forståelse.

Hun beskriver prosessen som «et utmattende maraton», og brukte utallige timer på å dokumentere at BKK Nett hadde gjort feil.

Pengene hun hadde betalt for strøm hun aldri brukte, tok det årevis før hun så snurten av.

At BKK Nett overlater til kundene å dokumentere hvor mye de har blitt overfakturert for, selv etter at de har innrømmet at deres egen strømmåler ikke virker, er helt uholdbart.

Det samme er det Espelid kaller hersketeknikker fra kundeservice.

BKK Nett beklager i ettertid behandlingen av Espelid, men først etter over to års kamp.

Det er forståelig om strømkunder gir opp underveis, men et tegn på at bransjen ikke ivaretar kundene sine. Det er alvorlig.

Vinterens rekordhøye strømpriser har gjort at strømutgiftene spiser en vesentlig større del av folks husholdningsbudsjett.

Dette, som samtidig gir strømselskapene økte inntekter, gjør det enda viktigere at kundene får oversikt over varen og muligheten til å oppdage feil.

Det er Elklagenemnda som behandler klager på strømleverandører og nettselskaper. Behandlingstiden her kan imidlertid være lang. For Espelid var saken ennå ikke ferdig behandlet ett år etter at hun klaget.

Elklagenemnda sier at de jobber med å forbedre sine rutiner og øke kapasiteten. Det er bra, men skulle også bare mangle.

Et uoversiktlig system koster privatpersoner dyrt, det samme kan en ineffektiv klagenemnd gjøre.

Forbrukernes vern må, som så mye annet i strømnettet, rustes opp.