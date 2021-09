Statlege etatar må få krav om å flytte jobbar til distrikta

At fleire i staten kan fjernjobbe utanfor Oslo, er bra. Men som distriktspolitisk tiltak vil det ikkje monne.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) seier distrikta står framfor ein ny vår. Om den nye våren først og fremst skal handle om at enkeltpersonar flyttar til ein plass utan kollegaer og fagmiljø, har vi eit stort problem, skriv BT på leiarplass.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) kom søndag med ei av dei minste budsjettlekkasjane til no i valkampen: Kommunane skal få ti millionar kroner for å stimulere til fjernarbeid i kontorfellesskap i kommunane, seier ho til NRK.

Tilskotet skal setje fart i regjeringas mål om at fleire skal kunne flytte med sin statlege jobb frå Oslo til distrikta. Tanken er god: pandemien har vist at fjernarbeid fungerer. Og for å sikre at folk har eit sosialt liv, kan ein plass i eit kontorfellesskap skape trivsel og utvikling.

Men utan at direktorata og andre statlege etatar får press til å flytte ut arbeidsplassar, vil utflyttinga neppe få eit omfang som monnar. I planen regjeringa la fram i juni var pålegg om utflytting fråverande.

Les også Gerd Tjeldflot: Distrikts-Norge blei valkampens store tapar. Men opprøret lever enno.

Stad-ordførar Alfred Bjørlo meiner difor at regjeringa no må setje eit måltal for direktorata i Oslo. Sjølv foreslår han eit krav om at ein av tre stillingar skal vere uavhengig av stad innan fire år.

Viss ikkje fryktar han at folk vegrar seg for å flytte, i dei tilfella der sjefen eigentleg er mot og vil at alle skal sitje i Oslo.

Bjørlo har eit godt poeng, som eigentleg er ein kritikk av alle løysingar som legg opp til at utflyttinga skal skje frivillig.

Historia viser at statlege etatar ikkje flyttar så mykje som ein binders ut av hovudstaden utan kamp. Og dei kampane har dei stort sett vunne.

Det å overlate desentraliseringa av statleg makt og arbeidsplassar til enkeltpersonar, er difor å skyve frå seg det politiske ansvaret.

Ja, slik utflytting er bra både for den enkelte og distrikta. Men nei, det vil ikkje vere nok.

Helleland seier distrikta står framfor ein ny vår. Om den nye våren først og fremst skal handle om at enkeltpersonar flyttar til ein plass utan kollegaer og fagmiljø, har vi eit stort problem.

Regelen i seg sjølv er veldig bra. Men dette får ingen lokale ringverknader. Det dukkar ikkje opp private selskap som kan leve i symbiose med etatar og direktorat utanfor storbyane. Det blir ingen heilskapleg plan. Og du flyttar ikkje makt ut av Oslo.