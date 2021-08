Bærekraftig reiseliv må bety mindre cruiseturisme

Det er ingen grunn til å prioritere turister som forurenser mye og legger igjen lite.

Den nye reiselivsstrategien gir enda flere argumenter for en kontrollert nedtrapping av cruiseturismen, skriver BT på lederplass. Bildet viser MSC Maraviglia til kai i Flåm.

Leder

I vår fikk Norge en ny, nasjonal reiselivsstrategi: «Sterke inntrykk med små avtrykk». Målet er å halvere utslippene i reiselivet ved å satse på de turistene som bruker mest penger målt opp mot klimaavtrykket.

Nye analyser avdekker det vi allerede visste: Cruiseturismen er en versting. Næringen forurenser mye, og legger igjen lite, ifølge Dagens Næringsliv (DN), som meldte saken først.

Denne innsikten må snart få konsekvenser for hvordan denne cruiseturismen blir håndtert i fremtiden.

Det er Norsk institutt for luftforskning (Nilu) som har vurdert karbonavtrykket til ulike turistgrupper, på oppdrag for Innovasjon Norge.

Ifølge analysene scorer cruiseturistene desidert lavest når nedside og nytte veies mot hverandre.

Passasjerene får både kost og losji om bord, og bruker bare mellom tre og fem kroner pr. kilo utslipp av CO₂.

Til sammenlikning topper turister fra Sveits og Østerrike listen med 49 kroner. Tyskerne legger i gjennomsnitt igjen 39 kroner pr. utslippsenhet, mens norske turister i Norge bidrar med 28 kroner.

Det er kombinasjonen av høyt døgnforbruk og kort reisevei som gjør at disse turistene har et grønnere avtrykk.

Som en del av den nye reiselivsstrategien, har næringsminister Iselin Nybø (V) lansert en klimakalkulator. Poenget er å gjøre det lettere å prioritere «grønne» reisende.

Å styre turiststrømmene i en retning som gagner både landet og klimasituasjonen, er et ansvar reiselivsaktørene åpenbart må ta. Men det kan ikke hvile på dem alene.

Som reiselivsdirektør i Innovasjon Norge Bente Bratland Holm poengterer overfor DN: «For cruisevirksomheten trenger vi å få avklart premissene på et nasjonalt nivå. Her må myndighetene på banen, også for å peke på hva som eventuelt blir konsekvenser for denne delen av reiselivsnæringen».

For eksempel kan ikke offentlige markedsføringsbudsjetter brukes på turister som skader mer enn de bidrar.

Hadde det ikke vært for koronapandemien, ville sommeren 2020 gitt tidenes cruiserekord i Bergen, med 700.000 passasjerer og over 300 anløp.

Det er altfor mye, og politikerne har ikke gjort tilstrekkelig for å redusere mengden til et akseptabelt nivå.

Cruisenæringen har lenge vært et dilemma for Vestlandet. Skipene gir både inntekter og arbeidsplasser, samtidig som de legger igjen lite penger og fører med seg overturisme og høye utslipp.

Den presserende klimakrisen gjør at karbonavtrykk bør veie enda tyngre i diskusjonen om tilrettelegging for denne typen turisme.

Den nye reiselivsstrategien gir enda flere argumenter for en kontrollert nedtrapping.