Det må være slutt på omkampene nå

Bybanen må bygges til Åsane. Trasé over Bryggen er den beste løsningen. Nå trenger saken ro og fremdrift.

Steinulf Tungesvik (fra v.), Stig Torgersen og Odd Arild Viste sikret flertall for å legge bybanetraseen over Bryggen.

Bybanen til Åsane skal gå over Bryggen. Arbeidet med tunnelalternativet blir avsluttet, og en reguleringsplan for dagløsningen skal være klar våren 2023.

Det er resultatet av avtalen mellom Ap, MDG, Venstre, KrF og SV, samt utbryterne Steinulf Tungesvik (Sp), Stig Torgersen (Sp) og Odd Arild Viste (Rødt).

«Jeg tror dette var siste omkamp», sa Tungesvik da avtalen var sikret. Han bør får rett.

Selv om prosessen har vært rotete og uheldig, vil det beste for byen være at den betente krangelen om trasé får sin avslutning nå.

Bystyret har stemt over saken hele tre ganger.

24. november ble det vedtatt med knappest mulig flertall å legge Bybanen til Åsane i tunnel. Byrådet mente vedtaket var så uansvarlig at de stilte kabinettspørsmål og gikk av. Etter en uke med hestehandel i kulissene, sikret utbrytere fra Sp og Rødt likevel et knapt flertall for trasé over Bryggen.

Harald Victor Hove (H) kaller det en parodi og et uverdig maktspill. Den karakteristikken er mest av alt betegnende for veivalgsdebatten som har plaget Bergen i nesten ti år.

Saken har vært preget av omkamper, politisk prestisje og dyp skepsis til fagfolk og utredninger. Partier er splittet. Ett byråd og flere byråder har gått av. Debatten har eskalert til aggressive nivåer. Meningsmotstandere og utbrytere blir stemplet som svikere og det som verre er.

Sånn kan det ikke fortsette. Usikkerheten rundt Bergens viktigste samferdselsprosjekt må bort, og det er på tide at denne fastlåste debatten blir avsluttet.

Det aller viktigste er at Bybanen til Åsane blir bygget. Det er det flertall for, både i bystyret og i folket.

Bergen trenger Bybanen, både som transportåre og byutviklingsprosjekt.

De faglige utredningene konkluderer entydig med at trasé over Bryggen er den beste løsningen. Tunnel er gjennomførbart, men dyrere, mer komplisert og mer risikabelt. Det vil anslagsvis koste 2,2 milliarder mer å bygge, og 60 til 100 millioner mer å drive hvert år. Det er uansvarlig å ignorere slike argumenter.

Samtidig har debatten vist hvor viktig Bryggen er som ikon og identitetsmerke.

Omsorgen for verdensarven kan ikke bare avfeies som nostalgi og føleri, noe den ferske avtalen også tar høyde for.

Det er stilt krav om at Bryggen må bli fri for master og kjøreledninger, og at Bybanen må gå på batteri fra dag én. Dessuten skal det planlegges for kortest mulig anleggsperiode i sentrum, og for å skjerme Øvregaten mest mulig for trafikk.

Sånn må det også bli.

Forhåpentligvis vil motstanderne innse sakens store paradoks: et nei til bybane ville sementert dagens skadelige trafikkbilde over Bryggen i flere tiår.

Bybane over Bryggen kan være det beste – også for Bryggen.