Send vaksinane til land som treng dei

I staden for ein tredje dose til friske nordmenn, bør Noreg sende covid-vaksinar til fattige land med låg vaksinedekning.

Noreg har ei eigeninteresse av å sende vaksinar til dei landa som treng dei. Det vil òg vere ein måte å bøte på noko av uretten den globale skeivfordelinga av vaksinar har ført med seg, skriv BT på leiarplass.

Tysdag opna regjeringa for at alle over 65 år kan få ein tredje dose med koronavaksine. Det er gode, medisinske grunnar til at eldre og risikogruppene bør få eit slikt påfyll, men utdeling av ein tredje dose bør stoppe der.

Utrullinga av koronavaksinar i verda har gått slik ein kunne vente: dei rike landa sikra seg sjølv, medan pandemien har fått spreie seg utan motstand i mange fattige land.

Noreg er sjølvsagt ikkje noko unntak. Her i landet har 85 prosent av alle over 18 år fått to dosar. 91 prosent har fått minst ein. I Afrika er berre 4,4 prosent av folket vaksinert.

Det er sjølvsagt gledeleg at Noreg har fått ei så god vaksinedekning. Det gjer at vi kan opne opp att landet og byrje å leve normalt igjen.

Men det er gode grunnar til at ein no bør prioritere vaksinar til land med låg dekning.

For det første er vinsten av å gje unge, friske nordmenn ein tredje dose svært liten.

Immunolog Gunnveig Grødeland ved UiO seier til NRK at to dosar er nok til at immunsystemet «hugsar» eit virus. Dermed kan kroppen produsere antistoff raskt, viss den blir smitta.

For det andre aukar risikoen for at det oppstår nye mutantar av viruset, når det får spreie seg fritt i land der få er vaksinerte.

Er det noko vi har erfart i denne pandemien, så er det at nye, meir smittsame mutantar spreier seg raskt over landegrensene. Og det er ikkje sikkert at vaksinane vi har, vernar like godt mot dei nye variantane.

Difor har Noreg ei eigeninteresse av å sende vaksinar til dei landa som treng dei. Det vil òg vere ein måte å bøte på noko av uretten den globale skeivfordelinga av vaksinar har ført med seg.

Regjeringa har plikta seg til å sende fem millionar dosar til fattige land innan utgangen av året. Berre 25 prosent er gjeve til no, ifølgje Leger utan grenser.

Dei meiner Noreg må vente med å gje dei eldre ein tredje dose, til lovnaden er oppfylt. Det er i tråd med tilrådingane frå Verdas helseorganisasjon (WHO).

Ein kan ikkje la vere å gje eldre nordmenn ein tredje dose, viss det er gode medisinske grunnar til at dei bør få han.

Men, som Grødeland sa i NRK Debatten tysdag, treng ikkje friske 65-åringar ein slik dose no. Då er det betre å sende vaksinen til Afrika.