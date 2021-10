Støre dreg til Glasgow med dobbel moral

Det er bra regjeringa vil vere pådrivar i klimaforhandlingane i Glasgow. Men dei unngår ikkje hyklar-stempelet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) måtte dikte opp eit argument for å forsvare den norske oljepolitikken i Financial Times. Det viser kva Noreg slit med internasjonalt, skriv BT på leiarplass.

Leder

Noreg er ein av dei raraste fuglane på klimatoppmøtet som byrjar i Glasgow i morgon.

På den eine sida har landet blitt tildelt ei viktig rolle av FN. Mellom anna skal Noreg, saman med Singapore, leie forhandlingane om marknadsmekanismen frå Parisavtalen.

På den andre sida får Noreg merksemd for at denne regjeringa, som den førre, vil halde fram med å leite etter olje.

Noreg får fortent tyn for dobbeltmoral i denne saka. Det internasjonale energibyrået (IEA) viste i juni at verda ikkje treng fleire olje-, gass og kolfelt, viss målet er å unngå at kloden blir meir enn 1,5 grader varmare.

I august gjentok og forsterka FNs generalsekretær denne bodskapen.

At det norske standpunktet er under press internasjonalt, viste tydeleg då statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vart intervjua av storavisa Financial Times denne veka.

Støre måtte der ty til stråmannsargumentasjon: Først lagar han eit fiktivt premiss om å stengje ned produksjonen på norsk sokkel over natta, og så argumenterer han mot det. Han meiner det vil hindre omstilling til fornybarsamfunnet.

Sjølv ikkje MDG argumenterer for å stengje ned norsk produksjon tvert. Diskusjonen i Noreg handlar om ein skal bremse eller stoppe leiting etter ny olje og gass, noko som først vil gje lågare produksjon om 5–10 år, eller seinare.

Noreg har, som andre land, berre ansvaret for utslepp på eiga jord. Det betyr utsleppa frå norsk oljeproduksjon, ikkje bruken av oljen i andre land. Alvoret i klimakrisa gjer likevel at sjølve produksjonen òg har blitt eit djupt moralsk spørsmål.

Det retoriske lågmålet til Støre viser at både regjeringa og Noreg som nasjon slit her. Rolla vi har som ureinar, står ikkje i stil med sjølvbiletet som klimapolitisk pådrivar.

Regjeringa bør difor stramme inn politikken for oljeleiting. Det kan dei gjere allereie før jul, i forhandlingane med SV om neste års statsbudsjett.