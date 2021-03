Mæland har éin jobb: Stoppe salet av Bergen Engines

No er endeleg regjeringa i ferd med å snu.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) møtte pressa om Bergen Engines-salet i Stortingets vandrehall tysdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

No set regjeringa oppkjøpet av Bergen Engines på pause – fram til dei konkluderer.

Konklusjonen bør vere klar: Motorfabrikken som driv vedlikehald for Kystvakta og E-tenesta kan ikkje bli seld til russiske oligarkar.

Regjeringa har heile tida vore mest oppteken av at Bergen Engines ikkje har vore underlagt tryggingslova.

Difor vart ikkje faren for at informasjon eller teknologi frå Bergen Engines kunne hamne i hendene på Russland vurdert.

Det er justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) som skal handtere saka framover.

Fram til no har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) handtert saka. Skiftet handlar om at det er Mælands departement som har ansvar for tryggingslova.

Skiftet er eit tydeleg teikn på at regjeringa – fram til no – ikkje har vurdert salet opp mot tryggingslova. Bakke-Jensen har heller ikkje handtert salet godt.

I Stortingets vandrehall tysdag føremiddag, sa Mæland at den offentlege debatten rundt oppkjøpet hadde vore «bra og viktig».

Salet ville truleg ikkje vore sett på pause, om det ikkje var press frå pressa – og frå opposisjonen på Stortinget. For berre éin månad sidan, var dette nemleg ein avtale mellom to kommersielle aktørar, ifølgje Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er sjølvsagt prisverdig at regjeringa lyttar til kritikk utanfrå, sjølv når det gjeld tryggingspolitikk. Det er likevel spesielt at ei regjering må setjast under eit så stort press for å vurdere om oppkjøpet er i strid med nasjonale tryggleiksinteresser.

Bergen Engines-saka har vist kor fragmentert ansvaret er for å hindre at viktig infrastruktur kjem i feil hender.

Regjeringa må stoppe salet av Bergen Engines. Men dei må òg betre si eiga handtering av tryggingslova, slik at eit liknande rot ikkje skjer igjen.

Planen kan ikkje alltid vere å setje Monica Mæland på saka.