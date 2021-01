Kulturtapene må kompenseres

Kulturaktører som avlyser etter tydelige føringer fra regjeringen, kan ikke betale prisen selv.

Kulturminister Abid Raja har bedt teatersjef ved DNS Stefan Larsson og resten av kulturlivet i Bergen om å stenge ned driften de neste ukene. «Oppfordringen må følges opp med solide statlige garantier om at tapene blir kompensert, skriver BT på lederplass. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Budskapet regjeringen kom med søndag var forvirrende og frustrerende for byens kulturaktører:

Det ble åpnet for 200 publikummere på fastmonterte seter, mens bare ti fikk komme til steder med løse stoler. Samtidig anbefalte regjeringen at «alle kulturarrangementer avlyses frem til 18. januar».

De motstridende rådene føyer seg inn i en lang historikk med kaos og frustrasjon for kulturlivet. Det var derfor på sin plass at kulturminister Abid Raja (V) kom med en klar presisering, hvor han oppfordret til å avlyse eller utsette arrangementer de neste to ukene.

Les også Abid Raja ber Kultur-Bergen om å avlyse alt

En så tydelig føring etterlater egentlig ingen alternativer. Derfor er det særdeles viktig at oppfordringen følges opp med solide statlige garantier om at tapene blir kompensert.

De som avlyser etter en så klar anbefaling fra regjeringen, skal ikke risikere å miste støtte.

Les også Kulturministeren vil ha så mange konserter som mulig. Byråden i Bergen ber om det motsatte.

Regelverket har hittil vært et tosporet system: De som gjennomfører sine arrangementer, kan søke om full kompensasjon for tapte inntekter fra den statlige stimuleringsordningen. De som avlyser, kan søke støtte fra regjeringens kompensasjonsordning, som kun dekker opptil 60 prosent av tapene.

Det er altså sterke økonomiske insentiver til å gjennomføre arrangementer, stikk i strid med de rådende anbefalingene fra regjeringen.

Musikalen «Cabaret» på Den Nationale Scene (DNS) blir utsatt enda en gang. Foto: DNS

«Så lenge koronasituasjonen vedvarer, vil vi i regjeringen stille opp, også for kultursektoren», skriver Raja i en melding til Bergens Tidende.

Han lover at regjeringen «følger nøye med, følger fortløpende opp, oppdaterer og justerer ordningene».

Det er et vagt løfte, som umiddelbart må følges opp av helt konkrete tiltak.

Koronaåret har vært særlig røft for kulturbransjen. Mange har røde tall i regnskapene etter flere måneder med omfattende nedstenginger. Til tross for sprikende signaler og tøffe krav, har bransjen vist en enorm fleksibilitet.

Det er uholdbart dersom arrangører føler seg tvunget til å holde scenene åpne av frykt for å tape pengestøtte.

Regjeringen må tette det økonomiske gapet i støtteordningene. Det er ikke rimelig at en allerede skviset bransje skal betale en så høy pris for å drive ansvarlig.