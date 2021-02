Noreg er naivt i møte med russiske interesser

Russiske oligarkar kjøper opp fabrikken som leverer motorar og vedlikehald til norske kystvaktskip. Det gjev grunn til å sperre opp auga.

Bergen Engines ligg på Hordvikneset. Nyleg blei det kjent at russiskkontrollerte TMH International tek over fabrikken i 2021. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Denne veka kunne Bergens Tidende fortelje at Forsvaret må vurdere kontraktar på nytt som følgje av at russiskkontrollerte TMH International tek over Bergen Engines i 2021.

Fabrikken på Hordvikneset leverer i dag både delar og service til norske kystvaktskip. Desse skipa er heilt sentrale i å hevde vår suverenitet i nordområda – ikkje minst opp mot russisk-kontrollerte havområde.

Noreg har lovverk som gjer at selskap kan miste leverandørerklæringa ved eit slikt sal, men regjeringa meiner salet av motorfabrikken ikkje fell inn under dette.

«Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i», seier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til BT.

Les også Bergen Engines-saken: – Det er regjeringens ansvar å stanse salg som kan true norsk sikkerhet

Det verkar naivt. For tida opplever Noreg eit meir aggressivt Russland. Seinast denne veka var ein russisk kryssar på veg inn Varangerfjorden. Fartøyet heldt seg i russisk farvatn, men aktiviteten blei omtalt som «utanfor det normale».

Russland har også varsla at dei vil gjennomføre ein missiltest sør for Bjørnøya, ifølgje NRK.

Ståle Ulriksen, forskar ved Sjøkrigsskolen i Bergen, fryktar at salet kan gjere at norsk teknologi endar opp i russiske militærskip.

Anniken Huitfeldt (Ap) er leiar av Stortingets utanriks- og forsvarskomité. Foto: Morten Holm / NTB (arkiv)

Kontraetterretningssjef Hanne Blomberg i Politiets tryggleiksteneste (PST) vil ikkje kommentere det konkrete salet, men peikar generelt på at næringslivet i autoritære land ikkje står like fritt frå styresmaktene som det gjer her heime.

PST har tidlegare åtvara om at utanlandske eigarar kan drive strategiske oppkjøp i Noreg etter koronakonkursar, og peika nettopp på mål som liknar Bergen Engines.

Salet har fått fleire til å reagere.

Les også Russere overtar motorfabrikk: Forsvaret må vurdere kontrakter på nytt

«Jeg forstår godt at Sjøforsvaret reagerer. Det spiller en rolle hvem som leverer motorer og har ansvar for service, vedlikehold og reservedeler til de norske kystvaktskipene», seier Anniken Huitfeldt (Ap), leiar av utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, til BT.

Christian Tybring-Gjedde (Frp), andre nestleiar i same komité, meiner regjeringa har sove i timen ved å ikkje gripe inn på eit tidlegare tidspunkt.

At selskap eigd av russiske oligarkar skal drive vedlikehald av norske kystvaktskip, verkar temmeleg uforståeleg. No bør Forsvaret forsikre om at kunnskap om teknologi og utstyr ikkje hamnar i feil hender.

Dette er ikkje tida for å vere naiv i møte med russiske interesser.