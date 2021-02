Gode forslag til endringer i sykelønnsordningen

Å gi arbeidsgiver økte kostnader for langtidsledige, gir insentiver til å få flere tilbake i arbeid.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal vurdere Sysselsettingsutvalgets forslag til endringer i sykelønnsordningen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Torsdag mottok arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) et forslag til ny sykelønnsordning.

Utredningen er gjort av Sysselsettingsutvalget, og foreslår å skyve litt mer av den langsiktige kostnaden med sykelønnen over på arbeidsgiver.

Endringsforslaget er moderat, men fornuftig. Vi er nødt til å ta kampen med å få flere tilbake i arbeid.

Utvalget foreslår at arbeidsgiver bare betaler for de tolv første dagene av en ansatts sykefravær. I dag gjelder dette de seksten første dagene.

Til gjengjeld må arbeidsgiver betale ti prosent av sykelønnen for ansatte som fortsatt er borte tre måneder senere.

Ved å bli pålagt en del av regningen for ansatte som havner i denne typen langtidsfravær, får arbeidsgiver et insentiv til å hjelpe dem tilbake.

Å tilpasse arbeidsdager og oppgaver etter den ansatte, kan være nok til at flere klarer å stå i arbeid.

Norge har i dag det høyeste sykefraværet i verden. Konsekvensene er både økonomiske, sosiale og helsemessige.

Utbetalingen av sykepenger er kostbar, og i tillegg går den sykemeldtes tilskudd til verdiskapningen tapt.

Fredag la finansminister Jan Tore Sanner (H) frem perspektivmeldingen. Her understrekes nok en gang viktigheten av å holde flere i arbeid. At vi er godt på vei inn i eldrebølgen, gjør det ekstra viktig at alle som er i stand til å arbeide, faktisk gjør det.

Ingen kommer unna at det er en sammenheng mellom det norske sykefraværet, og den rause sykelønnsordningen. Ordningen er overmoden for revidering, men også et politisk minefelt: Å gå inn for å begrense sårbare menneskers sikkerhetsnett er upopulært, og må gjøres med omhu.

Det er likevel nødvendig med tanke på det skyhøye sykefraværet.

Les også «Sanner fortel folket at Høgre har brukt opp pengane, og at neste regjering må rydde opp»

Forslaget om å legge mer av kostnaden over på arbeidsgiver, vil ikke få konsekvenser for sykemeldtes utbetalinger. Det er derfor et godt sted å begynne. Det har heller ikke blitt møtt med særlige protester fra arbeidstakernes interesseorganisasjoner.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikerne støtter forslaget. LO har tatt dissens, og er bekymret for at endringen vil gjøre det vanskeligere å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet.

Bekymringen er legitim. Hvordan en slik endring i sykelønnsordningen vil slå ut i praksis, er riktig nok ukjent. Arbeidsgivere kan kvie seg for å ansette folk som har høyere sannsynlighet for å bli syke. Kostnadene kan også bli utfordrende å bære for små bedrifter.

Endringene bør derfor overvåkes nøye dersom de settes ut i praksis, og vil neppe endre sykefraværet dramatisk.

Som et forsiktig oppgjør med den lammende berøringsangsten politikerne har hatt i møte med sykelønnsordningen, bør utvalgets forslag likevel ønskes velkommen.