Kvinner er særlig sårbare i krig og på flukt

Vold mot kvinner i Ukraina må dokumenteres. Kvinner på flukt må beskyttes.

En kvinne og et barn krysser grensen fra Ukraina til Polen. «Få er så sårbare for utnyttelse og overgrep som mennesker på flukt, og igjen er det kvinner som er mest utsatt», skriver BT på lederplass.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Europa står plutselig midt i sin verste krig og flyktningkrise siden andre verdenskrig. På disse 80 årene har kvinners rettigheter og stilling i samfunnet gjort store fremskritt over hele kontinentet.

Men med krig følger anarki, og i dette anarkiet er kvinner ekstra sårbare. Seksualisert vold og voldtekt er ikke bare en konsekvens av krig, det blir også brukt som våpen. Man kan regne med at dette også skjer i Ukraina.

Kvinner som nå er på flukt eller fanget i krigen må beskyttes fra vold og overgrep. Voldtekt brukes som våpen fordi det er effektivt: Det bryter ned enkeltmennesker og samfunn, det traumatiserer og demoraliserer.

Les også Ventar flyktningbølgje frå Ukraina: – Vi jobbar med å få opp så mykje kapasitet som vi klarer.

Nettopp derfor er det også en krigsforbrytelse. Når krigen en dag er over, må vi sørge for å stille overgriperne til ansvar ikke bare for kuler og granater, men også for seksualisert vold mot kvinner.

Norge er inne i sitt siste av to år som medlem av FNs sikkerhetsråd. Her har både den forrige og den nåværende regjeringen løftet kvinner, fred og sikkerhet opp på den internasjonale dagsordenen. «Norge vil spesielt prioritere forebygging og bekjempelse av seksualisert vold i konflikt», var mantraet da Norge tiltrådte i Sikkerhetsrådet.

Les også Berre kvinner og barn slepp ut av Ukraina

Dette løftet må Norge gjøre alvor av i Ukraina. Det er dessverre lite utenforstående kan gjøre i selve krigssonen. Men både lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, FN og andre kan sørge for å dokumentere overgrep med forskjellige metoder, dersom de får ressurser til dette.

Disse ressursene bør Norge bidra med, slik at overgripere kan stilles til ansvar. Gjennom plassen i Sikkerhetsrådet må Norge benytte enhver anledning til å minne partene om deres ansvar for å beskytte og unngå angrep på sivile.

Les også Anna fra Ukraina er lege på Haukeland. Nå sender hun en trailer med medisiner til sitt gamle sykehus.

Mange ukrainske kvinner har blitt stilt overfor et grusomt valg: Å forlate landet og en ektemann eller kjæreste, eller å bli værende igjen sammen med dem i bomberegnet. Mange velger forståelig nok å flykte. Men selv utenfor krigssonen er de ikke trygge. Få er så sårbare for utnyttelse og overgrep som mennesker på flukt, og igjen er det kvinner som er mest utsatt.

Disse kvinnene må få all den trygghet og omsorg de trenger. Ved å yte dem en ekstra innsats kan Norge gjøre utenrikspolitiske ord om til handling.