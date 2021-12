Ordføreren bør ikke vente med å peke ut nytt byråd

Ordfører Rune Bakervik (Ap) har forlenget fristen for å komme nærmere en løsning for byen.

Det rokker ved tilliten at enkeltpersoner får trenere prosessen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Ordfører Rune Bakervik (Ap) ga alle partiene i bystyret frist til mandag klokken 11 med å avklare sine posisjoner. Siden samtalene ikke førte politikerne nærmere noen løsning, forlenget han fristen ut uken.

Det viser seg at utsettelsen skyldes de to Sp-politikerne Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen, som ba om mer tid for å finne ut om de skal støtte Roger Valhammer (Ap) eller Harald Victor Hove (H).

Det gir ikke tillit at to enkeltpersoner får trenere prosessen med å få på plass et nytt byråd. Bakerviks jobb er ikke å finne et styringsdyktig flertall, men peke på den som skal styre byen.

Les også To Sp-politikere ba ordføreren vente med å peke på byens neste byrådsleder. – Vi har bedt om mer tid.

Hvis Roger Valhammer (Ap) som har flertall bak seg i bystyret fortsatt nekter å gå på igjen, må ordføreren peke på Høyre, som det største opposisjonspartiet.

Harald Victor Hove (H) har sagt seg villig til å bli byrådsleder om han blir spurt, men det har fortsatt ikke skjedd. Heller ikke Valhammer skal ha fått spørsmålet ennå. Det er uheldig.

«Selv om Tungesvik og Torgersen ber om mer tid, endrer jo ikke det faktum i saken. Det er et flertall i bystyret som peker på Valhammer, så hvorfor har han ikke fått spørsmålet om å bli byrådsleder», spør Hove, som også reagerer på at saken trekker ut.

Innvendingene er betimelige.

Senterpartiet har utvilsomt «kompliserte forhold å gå gjennom», som de selv formulerer det. Det betyr ikke at ordføreren bør tilpasse fristene etter deres interne anliggender.

Hvordan Sp forholder seg videre, rokker overhodet ikke ved den fastlåste parlamentariske situasjonen.

Når et byråd går av, må noen andre få prøve seg. Byen er tjent med en rask og åpen prosess.

At både ordfører og avtroppende byrådsleder er fra samme parti, gjør det desto viktigere at veien frem til en løsning fremstår ryddig og upartisk. Mistanker om at prosessen gir den ene siden fordeler, vil gjøre ytterligere skade i en fastlåst og kritisk situasjon for byen.

Ordføreren er i sin fulle rett til å sette de fristene han finner tjenlig, men det er ingen grunn til å hale ut saken med enda mer betenkningstid.

Nå må ordfører Rune Bakervik peke på den neste byrådslederen.