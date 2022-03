Regjeringas rusreform vil ikkje bli god nok

Likskap for lova må òg gjelde dei som rusar seg.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er motstandar av generell avkriminalisering av mindre narkotikalovbrot.

Støre-regjeringa startar no arbeidet med sin eigen rusreform, etter at Arbeidarpartiet stemte mot den førre regjeringas reform.

Målet er meir førebygging og behandling av rusmisbruk. Men så lenge bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika framleis skal straffast, er det vanskeleg å sjå korleis den skal få ønskt effekt.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) burde sjå til originalen, heller å lage ein dårleg kopi.

Grunngjevinga for å gjennomføre ein rusreform er at Noregs svært restriktive ruspolitikk feilar. Forbodet skremmer ikkje folk frå å misbruke ulovlege rusmiddel, og hindrar dei som treng det i å få hjelp med rusmisbruket sitt.

Ei mengde forsking viser at nettopp avkriminalisering er eit avgjerande grep for å få ein betre ruspolitikk. Det var også rådet frå eit statleg nedsett utval i 2019.

Regjeringa Solberg la difor i fjor fram eit forslag om at bruk og oppbevaring av små dosar ikkje skulle straffast, men føre til tvungen rådgjeving og oppfølging. Forslaget blei stemt ned i Stortinget, mellom anna av Ap.

Ap var splitta i spørsmålet, og noverande helseminister Kjerkol var ei leiande stemme for dei som ikkje ønskte generell avkriminalisering, men berre for dei med rusproblem.

Det er også linja ho legg seg på når ho no har ansvar for ei «førebygging- og behandlingsreform». Problemet er at ingen kan svare på korleis ein skal skilje mellom rusmisbrukarar og alle andre i lovverket.

Likskap for lova er eit heilt grunnleggjande prinsipp som då vil bli utfordra. Skiljelinja ber preg av moralisering, og lite anna.

I praksis blir det opp til politiet å skilje mellom dei som skal straffast og dei som skal få hjelp for rusmisbruk. Men det er velkjent at politiet har brukt problematiske og ulovlege verkemiddel i jakta på ulovlege rusmiddel – særleg overfor ungdommar. Når dei framleis skal straffast for små narkotikalovbrot, er det grunn til å tru at den ulovlege framferda held fram.

Ungdom som burde fått hjelp, blir i staden straffa på måtar som skadar deira sjansar vidare i livet. Det er sjølve oppskrifta på å framleis miste menneske til rusmisbruk.

Noreg treng ei ekte rusreform. Den som no er under planlegging er ikkje det.