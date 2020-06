Å rope «Fuck the police» på en rap-konsert, bør ikke føre til pågripelse

At politiet kan pågripe noen, betyr ikke at det er lurt å gjøre det.

Rapperen Kamelen ble pågrepet underveis i sin egen konsert i Kristiansand i desember 2018. Dette bildet er fra en konsert på Verftet i Bergen, vel en måned senere. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

«Fuck the police», ropte rapperen Kamelen på en konsert i Kristiansand i 2018.

Dette gjør at Marcus Kabelo Møll Mosele, som han egentlig heter, nå risikerer 24 dager i fengsel. Han har nektet å godta boten han egentlig er blitt ilagt for hendelsen.

Mosele og hans advokat Jørgen Riple mener det er et spørsmål om ytringsfrihet og kunstnerisk frihet når man står på en scene.

Politiet mener derimot rapperen har forulempet offentlige tjenestemenn ved å bruke skjellsord mot dem. Dette er ulovlig ifølge straffeloven.

Det er i Norge svært høy takhøyde for hva man har lov til å si. Dette er beskyttet av ytringsfriheten. Når det finnes et unntak for politiet, handler det om at de ikke skal bli utsatt for angrep mens de gjør jobben sin, heller ikke verbale.

I dette tilfellet skal Kamelen ha ropt «Fuck the police» flere ganger i mikrofonen da han så politi som var til stede på konserten for å sikre ro og orden. Ifølge tiltalen var det disse uttalelsene alene, som gjorde at han ble pågrepet.

Det fremstår som en gigantisk overreaksjon fra politiets side. Alle ytringer må tolkes innenfor en kontekst. At politiet har hjemmel til å pågripe, betyr ikke at det er klokt å gjøre det.

At en rapper, underveis i en konsert, sier «fuck the police» er en del av sjargongen.

Kamelen har tidligere hevdet at dette er noe han alltid sier på konserter, og «fuck snuten» er også åpningsstrofen på en av hans sanger.

Man kan selvsagt stille spørsmål ved tidspunktet han ytret dette, som skal ha vært da han oppdaget politi i salen. Likevel er det vanskelig å forstå at dette alene skal være nok for at politiet kan avbryte en konsert og pågripe artisten.

At politiet skal vernes mot angrep når de gjør jobben sin, er forståelig. Men det stiller også store krav til at politiet vurderer om reaksjonen deres står i forhold til situasjonen.

I dette tilfellet er det kjent at Kamelen og politiet har en forhistorie. Det forsterker også inntrykket av at politiet var for ivrige da de pågrep ham denne gangen.