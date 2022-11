BSU-ordningen bør skrotes

Det finnes mye mer fornuftige måter å bruke én milliard kroner på.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har understreket viktigheten av et stramt statsbudsjett. Ved å skrote BSU-ordningen får han en ekstra milliard å rutte med til gode formål.

Leder

I disse dager forhandler regjeringspartiene med SV om statsbudsjett for 2022. Det er all grunn til å tro at forhandlingene er krevende. Prisveksten gjør det nødvendig å bruke mer penger på dem som har det vanskeligst, men økt pengebruk vil føre til mer inflasjon og høyere rente.

Ett sted kan budsjettkameratene imidlertid finne en «gratis» milliard, som samtidig vil bidra til å gjøre budsjettet mer omfordelende: Boligsparing for ungdom (BSU).

BSU gir først og fremst skattefradrag til dem som ikke trenger det. Derfor bør pengene brukes mer fornuftig. I statsbudsjettet for 2023 bør ordningen skrotes.

Formålet med BSU er å hjelpe unge til å spare til egen bolig. Man kan spare opptil 27.500 kroner i året, som gir 5500 kroner i skattefradrag. Totalt kan man spare opptil 300.000 kroner frem til året man fyller 33.

Ordningen koster staten rundt én milliard i året. Tall fra SSB viser at mesteparten går til dem som enten tjener godt selv eller har foreldre med høy formue. Dette er de unge som trenger hjelpen fra staten minst.

Frem til i fjor gikk det an å fortsette å spare i BSU og få skattefradrag, også dersom man eide bolig. I et forsøk på å spisse ordningen, fjernet Solberg-regjeringen denne muligheten fra og med i år.

Dette grepet var høyst nødvendig, men det er ikke nok. BSU er fremdeles en dårlig bruk av fellesskapets penger.

Særlig i de store byene er det stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Foreldre som har mulighet til det, hjelper forståelig nok barna sine med egenkapital. De største taperne i dette markedet er unge som ikke har foreldre med formue.

BSU bidrar bare til å forsterke denne effekten. De med tilgang på formue plasserer mest penger i BSU, og får dermed mest i skattelette.

BSU-milliarden bør heller brukes på målrettede ordninger mot dem som trenger det mest. En større og bedre utformet startlån-ordning kan være blant disse. Økt frikortgrense fra dagens 65.000 kroner ville gjort at unge kan beholde mer av inntektene sine selv, og for eksempel spare dem til bolig.

Flere av ungdomspartiene har allerede gått inn for å skrote BSU. SV er imidlertid det eneste partiet på Stortinget som har avvikling av BSU på programmet. Dette har likevel ikke funnet veien inn i SVs alternative budsjett for 2023.

I forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør dette være et åpenbart punkt for SV å hente inn igjen fra partiprogrammet, og for regjeringspartiene å gå med på.