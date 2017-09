Landet står framfor fire krevjande år. Politisk spel kan føre til lite handling og auka politikarforakt.

Erna Solberg (H) har vist seg som ein høgst pragmatisk statsminister. Den eigenskapen vil ho få god bruk for om regjeringa hennar skal overleve denne stortingsperioden.

Men pragmatikk er ikkje nok. Utfordringane framover krev handlekraft og upopulære tiltak. Oljepengebruken må ned, samstundes som eldrebølgja og omstillingsbehov vil krevje ressursar.

I ein slik situasjon hadde landet trengt ei regjering med eit stabilt fleirtal bak seg i Stortinget. Onsdag sørgja KrF for å gjere grunnlaget for regjeringa svakare ved å bryte samtalane med dei andre borgarlege partia. Dermed vil regjeringa stå utan ein avtale som gjev fleirtal i Stortinget, slik dei har hatt til no.

KrF-leiar Knut Arild Hareide lovar at partiet skal vere konstruktivt i opposisjon, og at han ønskjer å samarbeide med regjeringa. Det bør innebere at partiet viser ansvar og konsekvens i politikken. KrF kan til dømes ikkje røyste for alle utgiftsforslag frå dei raudgrøne utan å ta omsyn til heilskapen i budsjettet.

Alvoret i utfordringane landet står framfor bør òg dempe lysta til politisk spel og opportunisme i opposisjonen elles. Fleire eldre og fallande oljeinntekter gjer at statsbudsjettet vil gå i minus frå seinast 2030, om ikkje noko blir gjort. Landet treng difor reformer for å skape jobbar, få fleire i arbeid og bremse den offentlege utgiftsveksten.

Reformer tek tid. Difor hastar det. Reformarbeidet regjeringa har byrja må difor forsterkast dei komande fire åra. Eit døme er kommunereforma, der mykje framleis står ugjort. Her har Ap og KrF førebels gitt etter for sentraliseringsretorikken til Senterpartiet.

Ap har tradisjonelt vore for slike naudsynte reformer. Dei siste fire åra har dei òg vore med på viktige forlik om forsvar og asyl. Men etter det dårlege valet opna Ap-leiar Jonas Gahr Støre for at partiet bør bli mindre samarbeidsviljuge. Vel Ap ein slik strategi er det ikkje berre eit dårleg teikn for landet. Det er òg eit dårleg trekk for eit parti som ønskjer å stå fram som ansvarleg og styringsdyktig.

Erna Solberg og Frp-leiar Siv Jensen bør strekkje seg langt for å kome opposisjonen i møte. Men når det gjeld naudsynte reformer og ein ansvarleg økonomisk politikk, må dei stå fast.

Når landet ikkje har fått den stabiliteten ei fleirtalsregjering gjev, kviler det eit stort ansvar på både regjering og opposisjon for å hindre at vi endar opp med fire tapte år.