Folket må kunne kontrollere regjeringa og byråkratiet

Toppbyråkratar som slettar viktig dokumentasjon om koronaberedskapen, skadar demokratiet.

Vi får aldri vite alt om kva som skjedde då Noreg stengde ned 12. mars i fjor, fordi SMSane til den mest sentrale helsebyråkraten, departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet, er sletta. Det er djupt problematisk, skriv BT på leiarplass. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

At borgarane skal kunne kontrollere politikarar og byråkratar, er ein grunnstein i demokratiet. Spesielt viktig er det når dei gjer vedtak som grip djupt inn i folks fridom, slik det har gjort under koronapandemien.

Difor er det grovt når nokre av dei viktigaste samtalane og dokumenta som leia fram til nedstenginga av landet i mars i fjor, er sletta.

Koronakommisjonen, som regjeringa sjølv sette ned i april i fjor, hadde som mål å granske korleis styresmaktene handterte pandemien. Dei skulle gå gjennom all relevant informasjon, men det viste seg å vere vanskeleg.

Mellom anna er alle SMSar sletta på telefonen til departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Larsen var svært sentral i samtalane om å stengje ned landet 12. mars i fjor. Ifølgje helseminister Bent Høie (H) gjekk all kontakt med helsedirektør Bjørn Guldvog via Larsen.

Det var Larsen som kalla inn Guldvog til eit kveldsmøte 11. mars. Etter dette møtet drog Guldvog på kontoret, og laga den såkalla «stuntlista».

Denne lista, som inkluderte stenging av skular, forbod mot forsamlinga og ei rekke andre inngripande tiltak, danna grunnlaget for nedstenginga dagen etter.

Vedtaket om å stengje vart gjort av Helsedirektoratet, som Guldvog leiar, og ikkje av regjeringa. Guldvog hadde difor ei enorm politisk makt.

Dess verre er det at notata til helsedirektør Guldvog òg har blitt borte.

Det verkar utruleg at dei to mektigaste og mest erfarne byråkratane på helsefeltet har eit så lemfeldig forhold til arkiveringsrutinar.

Ansvaret for uvesenet ligg til sjuande og sist hjå regjeringa. Dette er dessverre ikkje det einaste dømet på ringakt for arkivlova og offentleglova under Erna Solberg (H).

Mangel på sentrale møtereferat og journalføring har ein òg sett i mellom anna Bergen Engines-saka, Nav-skandalen, FHI og tilsetjinga av oljefondssjef og fiskeridirektør.

I regjeringa ligg det for tida eit forslag frå arkivlovutvalet. Dei meiner ein bør opprette eit uavhengig tilsyn for dei to lovene, og at dei som bryt lovene skal kunne straffast.

Det er ikkje sikkert straff er den rette løysinga. Men regjeringa bør no svare på kva dei vil gjere for å sikre at slike overtramp ikkje skjer igjen. Regjeringa må vise at dei forstår at openheit og innsyn ikkje er tomme skrivebordsreglar, men grunnleggande prinsipp for å sikre demokratiet.