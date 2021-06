Å tvinge dieselbilen ut av sentrum, er risikosport. Her trengs smarte løsninger.

Utslippsfrie soner er et godt miljøtiltak. Men de bør være til minst mulig ulempe for by- og næringsliv.

– Hvis de ikke fremstår som ren straff, kan utslippsfrie soner bli et interessant eksperiment, mener BT. Foto: Jan M. Lillebø

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Å drive klimapolitikk i Norge, er kunsten å dele ut like mengder gulrøtter og piskeslag. Regjeringens beslutning om å innføre en prøveordning med utslippsfrie soner i Oslo og Bergen, bør følge denne logikken.

I beste fall kan tiltaket redusere lokal forurensning og nasjonale utslipp, og samtidig bidra til å fjerne diesel- og bensinbiler fra de mest trafikkerte bysentrene i landet.

Samtidig er det en reell fare for at tiltaket vil oppleves svært inngripende for byboere og næringsdrivende.

Les også Knut Arild Hareide: Grønt lys for å teste ut diesel- og bensinbilforbud i byene

Forbudssoner for diesel- og bensinbiler i storbyene er en del av regjeringens klimaplan, som ble lansert i januar i år.

Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) gitt Statens vegvesen i oppdrag å lage en prøveordning for slike soner i Oslo og Bergen. Kort sagt går det ut på å forby bruk av bensin- og dieseldrevne biler i deler av bykjernen.

Å innføre utslippsfrie soner, er et politisk dilemma. Transport er en klimaversting, og klimakutt skjer ikke uten regler og reguleringer som kan begrense folks bevegelsesfrihet.

Samtidig vil altfor inngripende tiltak kunne undergrave aksepten for nødvendige klimatiltak. I verste fall kan de føre til økt oppslutning om populistisk og klimafiendtlig politikk, og paradoksalt nok til atferd som øker utslippene.

Myndighetene bør derfor vurdere å innføre gode insentiver, samtidig med at enkelte gater blir stengt for fossile kjøretøy.

Et minstekrav bør være at beboere i sonene har gode kollektive transportløsninger som alternativ til bilbruk.

I Bergens tilfelle kan det bety elektrisk drevet busstrafikk, og bedre tilrettelegging for bildeleordninger. Å bygge bedre flere ladepunkter for elbil, er viktig. Et momsfritak for elsykler kan også være et smart grep.

Les også – Klimameldingen ødelegger for Bergens klimamål

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har tidligere påpekt at omstillingen fra diesel til elektrisk transport i næringslivet går for tregt.

Men regjeringen vet at prismekanismen fungerer. Norsk elbilpolitikk er det beste beviset. I dag er omtrent annenhver nykjøpte privatbil batteridrevet.

Som en del av pilotprosjektet bør regjeringen vurdere lavere avgifter eller annen kompensasjon, dersom næringsdrivende kvitter seg med dieselvognen til fordel for en elvarebil.

Hvis tiltaket ikke fremstår som ren straff, kan utslippsfrie soner bli et interessant eksperiment. Det viktigste tross alt, er at de bidrar til å gjøre byene og klimaet sunnere.