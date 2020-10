Dette er ikke tiden for å drive risikosport med kulturen

Hvis Abid Raja vil skrote dagens finansiering av kultur-Norge, bør han i det minste fortelle hva alternativet skal være.

Statsråd Abid Raja (V) ønsker å fjerne dagens fordelingsnøkkel, som har sikret mange regionale institusjoner 70 prosent statlig og 30 prosent kommunal og fylkeskommunal finansiering. Forslaget kommer uten grundig begrunnelse og alternativer. Det er ikke særlig tillitvekkende, mener BT. Foto: Ørjan Deisz

Kapittelet om kultur i statsbudsjettet for 2021 kom med en liten finte.

Statsråd Abid Raja (V) ønsker å fjerne dagens fordelingsnøkkel, som har sikret mange regionale institusjoner 70 prosent statlig og 30 prosent kommunal og fylkeskommunal finansiering.

Forslaget kommer uten grundig begrunnelse og alternativer. Det er ikke særlig tillitvekkende.

For kulturhus, teatre og andre arenaer over hele landet, er fordelingsnøkkelen selve grunnlaget for overlevelse.

I Bergen er viktige institusjoner som Carte Blanche, Det Vestnorske Teater og Bergen Nasjonale Opera avhengige av 70/30-modellen.

Felles for dem og lignende kulturhus over hele landet, er at de er sterkt rammet av koronapandemien.

Nedstenging og restriksjoner for publikum har ført til stor økonomisk usikkerhet, og til at fremtiden er uviss.

Statlige krisepakker har dempet de aller verste effektene av pandemien. Men å endre selve finansieringsmodellen nå, virker direkte uansvarlig.

Bakgrunnen for forslaget finnes i stortingsmeldingen «Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida», som tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) sto bak.

Som en del av regionreformen, foreslo regjeringen at staten skulle overføre store deler av ansvaret for kulturpengene til fylkene.

Det var minst to problemer med den ambisjonen.

Fylkene har skral økonomi og ingen egne inntekter, men må selv stole på overføringer fra staten.

Det var reell fare for at kulturlivet ville tape i konkurranse med samferdsel og skole.

Dette var også hovedgrunnene til at Raja selv skrotet forgjengerens forslag i mai i år, til stor jubel fra kulturlivet. At han nå likevel ønsker å endre finansieringsmodellen, er mildt sagt overraskende.

Den borgerlige regjeringen har i mange år hatt som mål å styrke kulturfeltets evne til å finansiere seg selv. Det kan ha noe for seg.

Men alt tyder på at offentlig finansiering vil være kulturlivets grunnmur i overskuelig fremtid.

Skal regjeringen endre modellen, bør de i det minste forankre utspill i kulturlivet og fylkene, når støvet fra koronakaoset legger seg.

Lite tyder på at Rajas forslag vil få gjennomslag i Stortinget nå.

Til og med leder i kulturkomiteen, Kristin Ørmen Johnsen (H), mener det er dårlig timet og tilrettelagt. Her tar Stortinget ansvar, heldigvis.