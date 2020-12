Bergen må få bestemme over egen grunn

Regjeringen har endelig forstått at byene må få myndighet til å regulere elsparkesyklene.

I 2018 likestilte regjeringen små, elektriske kjøretøy med vanlige sykler. Dermed ble norske byer frarøvet muligheten til å regulere bruken, og el-løperhjulene fikk fri tilgang. «Det er betimelig at regjeringen nå rydder opp i sin egen løpske liberalisme», skriver BT på lederplass. Foto: Geir Martin Strande

Denne uken kom regjeringen med forslag til strengere regler for el-løperhjul. Det var på høy tid.

Et dårlig gjennomtenkt regelverk har gjort Bergen og andre byer maktesløse i møte med sparkesykkelaktører som tar seg til rette.

Det er betimelig at regjeringen nå rydder opp i sin egen løpske liberalisme.

I 2018 likestilte regjeringen små, elektriske kjøretøy med vanlige sykler. Dermed ble norske byer og kommuner frarøvet muligheten til å regulere bruken, og el-løperhjulene fikk fri tilgang til fotgjengerfelt og sentrale byrom.

«Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen,» sa daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) den gang.

Men frislippet har ikke vært like moro for alle, noe et høyt antall ulykker og rettslige konflikter vitner om.

I flere år har elløperhjul som ligger slengt rundt i byen skapt frustrasjon i Oslo. I Bergen satte selskapet Ryde Technology AS ut flere hundre sykler, uten forhåndsklarering.

Byrådet ble stilt sjakk matt. Kommunen manglet hjemler for å løse situasjonen, og så seg nødt til å gå til rettssak for å avklare om kuppet var lovlig.

Samtidig krevde byråd for byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), at samferdselsministeren tydeliggjør hvilken myndighet kommunene har overfor sykkelaktørene.

Gjennom det ferske høringsforslaget har han endelig fått et viktig gjennomslag.

12 årsgrense, oppstillingsplasser, parkeringsforbud, promillegrense og bøteordning er noen av forslagene samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kommer med.

Det jobbes også med muligheten for å regulere kommersiell utleie av sykler på kommunal grunn, og målet er at endringene skal være på plass våren 2021.

De endelige detaljene blir først tegnet ut etter høringsrunden, men det vesentlige er at kommunene endelig får det verktøyet de trenger for å regulere bruken.

Elektriske løperhjul er en effektiv og fremtidsrettet måte å ta seg frem i byer som Bergen, og en god erstatning for både kjøring og gange. Men fullt frislipp fører med seg ulykker, rot og cowboyvirksomhet. Sånt er ingen norsk by tjent med.