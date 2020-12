Kutt Human Rights Service frå statsbudsjettet

Det er trist at Framstegspartiet og Senterpartiet meiner Human Rights Service fortener statsstøtte.

Hege Storhaug er leiar for den islamfiendtlege bloggen Human Rights Service. Denne veka har ein Facebook-post ført til mykje debatt:

«Mange muslimer vil ikke bruke antibac fordi det er alkohol i. Dette kan være en sentral årsak til all korona-smitten blant dem. […] Er det virkelig slik at islam fører til smittespredning?»

Nei, det er ikkje slik at islam fører til smittespreiing. Muslimar bruker antibac som alle andre sjølv om mange muslimar ikkje drikk alkohol.

Om ein ser på lista over kva land som har hatt flest koronadødsfall per hundre tusen innbyggarar, kjem Belgia, San Marino, Peru, Andorra og Italia på topp.

Og det var ikkje først og fremst klassisk, muslimsk levesett som prega afterskibarane i Austerrike eller faddervekene i Noreg.

Påstanden og spørsmålet frå Storhaug er berre eit lite kapittel i den lange historia om små og store konspirasjonar frå Human Rights Service. Dette er ytringar det er fullt lov å fremje. Det er likevel på tide å fjerne denne bloggen frå statsbudsjettet.

Frp-leiar Siv Jens og Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum vil båe to finansiere Human Rights Service over statsbudsjettet. Foto: Terje Pedersen / NTB (arkiv=

I budsjettframlegget for 2021 gjekk Høgre, Venstre og KrF inn for at statsstøtta til Human Rights Service på 1,8 millionar kroner skulle bli vidareført. Dette gjekk sjølvsagt Framstegspartiet med på, og slik blir det altså.

Høgre, Venstre og KrF er ikkje tilhengjarar av støtta, men har no akseptert den i ein sånn grad at dei sjølve gjer framlegg om den allereie før forhandlingane med Frp.

Men det var under den raudgrøne regjeringa at Human Rights Service fyrste gong kom inn på statsbudsjettet. Til dei raudgrønes forsvar hadde HRS tidlegare ein annan profil. Seinare har alle raudgrøne parti varsla ei avvikling av støtta – med eitt unnatak.

Klassekampen intervjua Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet, i februar i år. Då ville ho svare på om Sp ville gå inn for å kutte HRS-støtta i sitt alternative budsjettframlegg.

No er fasit her: Støtta blir ikkje kutta om Sp får viljen sin. Framstegspartiet og Senterpartiet kan dermed bli garantistar i kvar sin koalisjon for at statsstøtta blir vidareført.

Det er på tide at resten av det politiske Noreg set foten ned.