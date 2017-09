Vekene etter eit val er den dårlegaste tida å foreslå endringar av valsystemet på.

I valet måndag fekk dei fire borgarlege partia fleirtal på Stortinget, men eit mindretal av røystene. Det har ført til ein diskusjon om valsystemet er rettvist. Mellom anna har Rødt-leiar Bjørnar Moxnes tatt til orde for å endre valsystemet. Det er for enkelt, og for tidleg.

Eit kvart valsystem er eit kompromiss mellom representativitet og styringsdyktigheit. Dagens norske system er rimeleg balansert i så måte. Med ei sperregrense på fire prosent plasserer Norge seg midt på treet i Europa. Systemet har gjeve landet stabile regjeringar, samstundes som mange ulike parti er representert på Stortinget.

Årets val vart spesielt fordi både MDG og Rødt kom inn på direktemandat frå Oslo. På det nye Stortinget er det difor ni parti, det høgste talet nokon sinne.

Alt tyder på at landets nasjonalforsamling vil få eit styringsdyktig fleirtal. Likevel er den rekordstore partifloraen uttrykk for ei fragmentering av veljarmassen. Det bør vere ein del av bakteppet når det nye vallovutvalet i haust tek fatt på sitt arbeid.

Ein annan klassisk diskusjon i Noreg handlar om fordelinga av mandat mellom by og land. Til dømes har Dagens Næringsliv tatt til orde for å sjå på det såkalla arealtillegget. I dag blir mandata fordelt mellom fylka ut frå ein kombinasjon av folketal og areal. Dermed får folkerike fylke mindre utteljing enn grisgrendte.

Men utjamningsmandata verkar til ein viss grad i motsett retning. Rett nok har kvart fylke eit slikt mandat, men dei blir fordelt etter det samla talet røyster på landsplan. Dermed er det i stor grad folk i byane som avgjer kva parti som får utjamningsmandata i distriktsfylka.

Det er ein utbreidd myte at dei folkerike fylka rundt Oslofjorden kjem dårleg ut i dette systemet. Rett nok er det noko færre røyster bak kvar representant frå dei minste distriktsfylka, men det er først og fremst Finnmark som skil seg ut. Ei utrekning professor Bernt Aardal har gjort, viser at ein ved å fjerne arealtillegget berre ville endra eitt mandat.

Men folk flyttar, partifloraen endrar seg og Stortinget endrar fylkesgrenser. Valsystemet må difor justerast med jamne mellomrom. I sommar sette regjeringa ned eit vallovutval, 20 år etter det førre. Forslaget dei kjem med om drygt to år må kunne stå seg i 20 nye år. Valsystemet er grunnmuren i demokratiet. Den bør vere solid.