Informasjon på nettet må sikres bedre. Ikke bare mot fremmede makter, men også mot statlig overvåking.

Samfunnet blir sårbart av digital kommunikasjon. Alle har et selvstendig ansvar for å sikre sin informasjon på nettet, og nettselskapene må gjøre mer for brukerne sine.

Det er også en jobb for myndighetene, som ikke bare må få på plass bedre reguleringer, men også roe ned sin egen iver etter å overvåke.

På en konferanse denne helgen ropte Inge Kampenes, sjefen for Cyberforsvaret, et varsku. «Vi har egentlig ikke tatt helt på alvor sårbarheten vi utsetter oss for når vi gir bort så mye privat data, som kan deles eller komme på avveier», sa han til Dagens Næringsliv.

Han har helt rett.

Kampenes trekker frem Russlands involvering i fjorårets amerikanske presidentvalgkamp som et eksempel. Russiske hackere brøt seg inn i e-postkontoene til blant andre Hillary Clintons kampanjeleder, og de la alle e-postene fritt tilgjengelig på nettstedet Wikileaks.

Alle har e-poster, chatlogger eller tekstmeldinger med innhold man ikke ønsker å dele med allmennheten. Når ofrene er maktpersoner eller viktige institusjoner, kan et angrep ramme hele samfunnet.

Alle nettbrukere legger fra seg mye informasjon, som reisevaner, hva man liker, når man er våken og når man sover, hvem man kommuniserer med, og mye annet. Til sammen utgjør dette nesten alt som er å vite om et menneske.

Et masseangrep der privat kommunikasjon offentliggjøres, kan skape kaos og rive i samfunnets tillit. Fjoråret viste at russerne har både vilje og evne til å gjennomføre slike angrep. Både fremmede makter og ikke-statlige grupper er trusler. Derfor må informasjonen beskyttes.

Paradokset i Kampenes uttalelser er at Forsvaret er blant de ivrigste pådriverne for mer overvåking i samfunnet. Selv når intensjonene er gode og tilgangen er begrenset, vil statlig innsamling av informasjon øke sårbarheten.

Jo flere som har tilgang på folks kommunikasjon, desto større risiko er det for at uvedkommende kan utnytte svakheter.

Folk og bedrifter har et selvstendig ansvar for å sikre sin informasjon. Folk må bruke krypterte kommunikasjonskanaler og påloggingstjenester som krever mer enn bare et enkelt passord.

Nettselskaper, som Google, Apple og Facebook, må fortsette det gode arbeidet de allerede gjør for å sikre tilgangen til folks kontoer.

Ennå har ikke verden sett et storstilt angrep på folk og institusjoners digitale kommunikasjon. Men alle bør legge til grunn at det vil skje. Da gjelder det å være forberedt.