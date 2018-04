Bergen kommune bør fortsatt tillate studentboliger som er mindre enn 35 kvadratmeter.

Bergen trenger flere studentboliger. I dag bor bare 13 prosent av studentene i offentlige studentboliger, og det er stort rift om de boligene som finnes. Hyblene som Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) tilbyr, er ofte rimeligere enn de private alternativene.

En av grunnene til at Sammen kan tilby rimeligere boliger med akseptabel standard, er at studentboliger har unntak fra kravet om at alle nye boliger må være større enn 35 kvadratmeter.

Dagens unntak er fornuftig. En studentbolig er midlertidig. Unge mennesker kan utmerket leve godt på færre kvadratmeter. Ordningen med offentlige studentboliger bidrar til å motvirke prispresset.

I det nye forslaget til kommuneplanens arealdel, er unntaket fjernet. Forhåpentlig er det en glipp, og ikke villet politikk.

Det vil være vanskelig å nå målet om at 30 prosent av studentene skal få tilbud om studentboliger, dersom unntaket fjernes. På Grønneviksøren er det 727 hybler, der den minste er 16,5 kvadratmeter.

Kommunen må stille strenge krav til fremtidig boligbygging. Både i sentrum og sentrumsnære områder, er det viktig at det stilles strenge krav til utbyggere, slik at det legges til rette for en variert sammensetning av boliger.

Særlig viktig er det at det legges best mulig til rette for at sentrale områder blir mer attraktive for barnefamilier, og da er krav til størrelsen på nye boliger et av flere grep.

Hyblifisering må motarbeides. Men å tillate at det også i fremtiden kan bygges små boliger for studenter, rokker ikke ved dette.

Det er i år vekst i søkertallene til institusjonene for høyere utdanning i Bergen. Men veksten er lavere enn det nasjonale snittet. Det må gjøres mer for at Bergen forblir en attraktiv by å flytte til.

Flere studentboliger er neppe i seg selv nok til å få flere unge til å velge denne byen som studiested. Kvalitet på studiene bør være det aller viktigste for å tiltrekke seg studenter.

Men et godt og rimelig tilbud av husrom med sentral beliggenhet er en del av pakken unge mennesker ser etter når de velger hvor de skal flytte.

Byrådet må sørge for at unntaket for studentboliger blir videreført i de nye kravene for boligbygging i Bergen.