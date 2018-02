Byrådet leverer rekordstore overskot, men det er dei berre nøydd til å fortsette med.

For andre året på rad går Bergen kommune med milliardoverskot. Økonomien verkar trygg, men byrådet må halde igjen pengebruken.

Bergen tok inn 136 millionar færre skattekroner enn budsjettert i fjor. Dette er eit dårleg teikn, men sidan landet elles har gode skatteinntekter, vert Bergen redda av ei statleg kompensasjonsordning. Byrådet kan ikkje satse på slike statlege gåver til neste år.

Skattesvikten er knytt til oljekrisa. Men sjølv om mange frå oljeindustrien har fått seg nye jobbar, tener dei no mindre enn før. Dei betaler dermed mindre skatt.

Framtidige pensjonsutgifter har tynga økonomien i Bergen i fleire år. I 2014 var pliktene til kommunen på to milliardar kroner. No er beløpet redusert til om lag 1,5 milliardar.

For å ha råd til pensjonane, har Bergen kommune spart det årlege budsjettoverskotet i eit fond. Dette fondet skulle etter planen overstige pensjonspliktene i 2019. Byrådet oppnådde dette målet allereie i 2017, og ligg i så måte framfor skjema.

Jobben er likevel ikkje gjort.

Byrådet vil bruke fondet til å halde låneopptaka og gjelda nede. Då må fondet aukast, sidan blant anna arbeidet med skuleforfallet langt frå er ferdig. Kommunen har store investeringsbehov i åra som kjem.

Utgiftene vaks med 400 millionar kroner i fjor, og med ein aldrande befolkning kan ein vente framleis utgiftsvekst framover.

Skal Bergen vekse og byggje meir skule, sjukeheim og andre velferdstenester, kan ikkje kostnadsveksten frikoplast frå inntektene.

Det er viktig for byrådet å halde kontroll over gjelda. Nokon gongar er det nødvendig å auke gjelda.

Skuleforfallet hadde ikkje vore så omfattande viss Bergen kommune hadde teke kostnadane ved oppussing, og dermed auka gjelda på eit tidlegare tidspunkt. Då kunne eigedomsskatten vore unngått, eller hatt ein lågare sats i dag.

For å hindre at Bergen kjem i ein slik situasjon igjen, er byrådet nøydd til å levere store overskot framover.

Trygg økonomistyring var byrådets viktigaste valløfte.

Faren for Schjelderup er at det fornuftige fokuset på trygg økonomistyring gjer at byrådet står fram som preglaust. Deira ambisjonar for Bergen kan fort bli usynlege.

Eit større økonomisk handlingsrom opnar opp for eit tydelegare politisk avtrykk. Det kan vere nøkkelen til suksess i neste val.