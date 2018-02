Håndteringen av Carte Blanche er skammelig. Dansekompaniet bør få garanti om nye lokaler i Sentralbadet.

Carte Blanche har lidd under kummerlige forhold i altfor mange år. Bergen kommune har ikke vist seg verdig som vertskap for Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

Alle vil ha scenekunsthus i Sentralbadet, men ingen vet når det kan stå ferdig. For Carte Blanche kan denne usikkerheten i verste fall bety kroken på døren, eller flytting til Oslo. Begge deler er pinlige for Bergen som kulturby.

Å drive et profesjonelt dansekompani på høyt europeisk nivå er ingen kortsiktig affære. Normalt er planleggingshorisonten for nye produksjoner og turneer minst to år. At Carte Blanche i dag ikke vet hvor de skal fremføre sine forestillinger allerede til neste år, er uholdbart.

Kompaniet holder til i Studio Bergen på Nøstet, men huseier ønsker å benytte bygget til andre formål allerede fra 2019. Samtidig er usikkerheten rundt Sentralbadet stor. Målet er å skape et permanent scenekunsthus for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen i det gamle badet.

Både staten og Bergen kommune har lovet å betale tredjedel av totalsummen på 700 millioner kroner, men i høst sa Hordaland fylkesting nei til å bidra med sin andel.

Bjørn Erik Larsen

Staten er største eier i Carte Blanche, med 70 prosent. De resterende 30 er fordelt likt mellom Bergen kommune og Hordaland fylke.

Det er forståelig at fylkeskommunen ikke uten videre kan bla opp 230 millioner kroner for et scenekunsthus. Fylket drives på tildelinger fra statsbudsjettet, og kan ikke kreve inn egne skatter. Derfor settes ofte fylkets kulturelle forpliktelser opp mot finansiering av skrøpelige veier og behov for nye skolebygg.

Fylkespolitikerne burde likevel være mer offensive i sin behandling av sentralbadet-saken. Å bli sittende som brems i en så viktig kulturpolitisk sak, er ille i lengden.

Carte Blanche skal avholde ekstraordinær generalforsamling den 5. mars. Møtet er naturlig ment for å legge press på representantene fra staten, fylket og kommunen. Et scenario der kompaniet blir flyttet eller lagt ned bør unngås.

En mulig løsning kan være at staten og kommunen blir enige om å øke sin andel av kostnadene, eller at private aktører blir invitert med i byggelaget. Det viktigste er å få fortgang på prosessen med finansiering og å sikre Sentralbadet som scenekunsthus. Partene må finne en løsning, før det er for sent.