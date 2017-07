Medan ein ventar på ny veg, må E16 mellom Bergen og Voss gjerast trygg.

Det er verkeleg ikkje å be om for mykje at tunnelane på hovudvegen mellom Bergen og Oslo har lys. Onsdag frontkolliderte to bilar i Beitlatunnelen ved Dale, ein tunnel som har vore utan vanleg lys i halvanna år. Ein annan tunnel på strekninga, Langhelletunnelen, har vore utan lys sidan januar 2015.

Ordførar Eirik Haga (Ap) i Vaksdal seier til BT han har venta på ei ulykke lenge. For Beitlatunnelen er ikkje berre mørk, han er òg smal og låg.

Dette held ikkje. Lange, mørke tunnelar på ei så trafikkert strekning er trafikkfarleg. Statens vegvesen si løysing har vore å redusere farta i tunnelane. Dei burde i staden skaffa tunnelane lys.

Som så mykje anna handlar dette om pengar. Vegvesenet prioriterte ikkje å bruke pengar på nye taklys, fordi tunnelane skulle rustast opp. Denne opprustinga har blitt utsett, men skal no etter planen igangsetjast i januar neste år. Først sommaren 2019 vil arbeidet vere ferdig.

Dei mørke tunnelane på E16 er eit synleg resultat fleire tiårs etterslep på vedlikehald på norske vegar. Høgre- og Frp-regjeringa skal ha ros for å ha tatt tak i dette, og auka vedlikehaldsbudsjetta. Det er viktig at løyvingane held fram til hovudvegane her i landet har fått ein tidsriktig standard.

Men sjølv om desse to tunnelane blir utbetra, er det uansett flikking på ein veg som tida har gått frå. Hendinga onsdag bør vere ei kraftig påminning til dei folkevalde om at det hastar med å byggje den planlagde nye vegen mellom Bergen og Voss.

Beitlatunnelen må likevel trafikantane leve med lenge. Den er ikkje omfatta av det første byggjetrinnet på ny E16, som vil gå mellom Arna og Stanghelle. Denne vegen vil i beste fall vil stå ferdig rundt 2025. Så kan det ta endå ti år før Beitlatunnelen blir avløyst.

Frå vegen stod ferdig i 1991 til årsskiftet hadde E16 mellom Bergen og Voss kravd 51 menneskeliv. 134 hadde blitt hardt skadde, og 686 lettare skadde. Onsdag var fire nye lagt til statistikken, tre hardt skadde og ei lettare skadd.

I tillegg til ulykkene er vegen jamleg stengt av ras. Rasa set liv i fare, i tillegg til dei problema som ein stengd veg fører med seg. Rassikring må difor òg prioriterast i dei komande åra. For dette er ein hovudveg, det ser berre ikkje slik ut.