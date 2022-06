Å kaste styret viser etterlengtet handlekraft i Argentum-saken

Styret har akseptert den spinnville lønnsfesten, trass i sin eier Næringsdepartementets ønske.

Styret i Argentum burde sett at ordningen ikke var bærekraftig, og at avviklingen gikk for sent. Også næringsdepartementet burde reagert tidligere, og satt hardt mot hardt, skriver BT på lederplass.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Tirsdag kveld kastet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) nesten hele styret i Argentum.

Det er vanskelig å se at det fantes noen vei utenom. Regjeringen har gjort det til en fanesak å mane til moderasjon i lederlønninger. Styret i Argentum har i årevis latt en ellevill utbytteordning fortsette, på tross av sin eiers instruks. Dette kunne ikke næringsministeren fra Ap se gjennom fingrene med.

Det var BTs avsløringer som brakte saken om Argentum på banen. Administrerende direktør i det statlige investeringsfondet, Joachim Høegh-Krohn, har mottatt over 135 millioner kroner siden han begynte i jobben i 2006.

Bare i fjor mottok han 24,5 millioner i lønn, bonus og utbytte. Dette fremstår ekstremt høyt, og særlig umusikalsk under regjeringens moderasjonsregime. Til tross for dette stilte styrets nylig kastede leder, Kjell Martin Grimedal, seg «noe undrende til næringsministerens uttalelse» om å endre utbytteordningen.

Kjell Martin Grimeland vil bli byttet ut som styreleder på generalforsamlingen 21. juni, varsler næringsminister Vestre.

Dette kan ikke tolkes som noe signal om endringsvilje fra styret, som i årevis har godkjent lønnsfesten.

Les også Eirin Eikefjord: – En vulgær lønnspolitikk har gjort Argentum-sjefen til statens best betalte leder

Det er særlig utbytteordningen som er omstridt. Til tross for at staten har sprøytet inn nesten alle midlene i bonusfondet Bradbenken Partners, går klart mest av utbyttet til Høegh-Krohn.

Allerede i 2011 ble det etter politisk press vedtatt at ordningen skal avvikles – i takt med at ansatte som var med i ordningen sluttet. Dette er 11 år siden, og bare én ansatt har sluttet.

Styret i Argentum burde sett at ordningen ikke var bærekraftig, og at avviklingen gikk for sent. Også Næringsdepartementet burde reagert tidligere, og satt hardt mot hardt.

Staten kan ikke pålegge et fond de selv eier å endre en utbytteordning, for så å vente mer enn ti år på at noe skal skje. Det vanvittige lønnsnivået i Argentum har vært godt kjent.

Da avsløringene om de enorme summene Høegh-Krohn har mottatt kom, sa Vestre at dersom ikke styret klarte å ta tak i de gunstige avtalene, «må jeg finne et annet styre».

Næringsministeren fikk først innsikt i hva styret planlegger som ny avvikling av utbytteordningen forrige fredag, etter gjentatte purringer.

Innholdet er fortsatt ikke kjent, men Vestre har tydeligvis funnet grunn til å gjøre alvor av trusselen. Det viser etterlengtet handlekraft i Argentum-saken.