Pandemi-permitterte må få feriepengane sine

Ap skulle fikse feriepengane fort. I staden vart det eit lynraskt løftebrot.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lova å reversere Solberg-regjeringas feriepengekutt.

Folk som går på dagpengar får kanskje ikkje feriepengar neste år, sjølv om Ap og Sp lova det i Hurdalserklæringa.

Det er eit løftebrot frå spesielt Ap.

Feriepengar til permitterte låg nemleg inne i Aps 100-dagarsplan, så Arbeidarpartiet kan ikkje klage på at dei hadde dårleg tid til å endre Solberg-regjeringas statsbudsjett.

Tiltaket var plassert under tittelen «Høyreregjeringens usosiale kutt skal fjernes» – men det var ikkje nok.

Solberg-regjeringa fjerna feriepengar for dagpengemottakarar i 2015, men i 2020 kom det ei førebels ordning på plass grunna pandemien.

Den gjeld framleis, men Solberg-regjeringa sparte ein milliard kroner på å kutte i den for årets opptening.

Men pandemien var ikkje over i fjor. Det er no under to månader sidan den nasjonale gjenopninga, og mange kommunar vurderer no å innføre lokale tiltak igjen. Difor burde feriepengeordninga halde fram på same nivå i eit år til.

Ei forlenging no treng ikkje bety at ordninga må bli permanent.

Eit positivt trekk med norsk politikk, er evna til å endre på ordningar i krisetid. Eit vanleg grep når økonomien går dårleg, er å endre permitteringsreglane. Målet er ofte å hindre arbeidsløyse, og då er meir romslege permitteringsordningar eit godt alternativ.

Koronapandemien har ikkje vore ei vanleg økonomisk krise.

Staten har tatt nødvendige grep for å redusere kontakt mellom folk. Det var ein medviten reduksjon av økonomisk aktivitet. Mange permitteringar var ein kjent konsekvens.

Tiltaka vart gjort for å hindre endå større helsemessige konsekvensar av pandemien. Så har staten stilt opp med ei rekke ordningar for å sikre at arbeidsplassane ikkje forsvinn permanent.

I ein slik situasjon, der staten i praksis skaper massepermittering, bør ordningane for heilt vanlege folk endrast. Difor var det fornuftig å innføre feriepengeordninga att i fjor.

Av same grunn er det fornuftig å halde på den ordninga litt til.

Skjer ikkje det, risikerer mange dagpengemottakarar å stå utan feriepengar, etter at den midlertidige ordninga vart stramma inn.

Det vil vere nok eit tap for dei som allereie har blitt hardt råka økonomisk av pandemien.