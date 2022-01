Kundene skal ikke være nettselskapenes bank

Strømprisene i vinter er rekordhøye. At flere nettselskaper samtidig skylder forbrukerne penger, er provoserende.

– Ved utgangen av 2020 skyldte nettselskapene sine kunder til sammen 1,7 milliarder kroner, uten at kundene er blitt informert eller kompensert. Selskapene må snarest rydde opp, mener BT.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Torsdag er det demonstrasjoner mot de høye strømprisene flere steder i landet. Det er forståelig at mange gir uttrykk for frustrasjonen nå, etter tre måneder med rekordhøye priser.

Samtidig melder NRK at 15 norske nettselskaper i ti år eller mer har hatt høyere inntekter fra nettleie enn regelverket tillater.

Ved utgangen av 2020 skyldte de sine kunder til sammen 1,7 milliarder kroner, uten at kundene er blitt informert eller kompensert. Selskapene må snarest rydde opp.

Les også Enighet om strømstøtten – ingen endringer i regjeringens forslag

Nettselskapene eier og driver kraftnettene her i landet. Hvert selskap har monopol innenfor sitt geografiske område.

Det betyr at kundene ikke kan bytte nettleverandør dersom de er misfornøyd med priser eller tjenester.

Monopolstatusen gir selskapene stort ansvar for å føre en ryddig praksis. Samtidig er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) satt til å overvåke nettselskapenes økonomi og prising.

Blant de 15 selskapene på RMEs liste er Norgesnett, Arva, Glitre Energi Nett, Mørenett og Elvia, sistnevnte er landets største nettselskap.

Å beregne nivået på nettleien, kan være komplisert. Men reglene sier at dersom selskapene over tid tjener mer enn tillatt, skal det kompenseres med å beregne mindre inntekt i en viss periode. Målet er å gå i null over tid.

Når enkelte selskaper går med overskudd i over ti år, er det altså å forsyne seg grovt.

RME mener dette er uheldig. Rødts Sofie Marhaug og Høyres Nikolai Astrup, som begge sitter i Stortingets energikomité, reagerer på praksisen.

Rekordhøye strømregninger har skapt debatt, og har fått regjeringen til å innføre strømstøtte for å hjelpe husholdninger og bedrifter gjennom vinteren.

At enkelte selskaper skor seg på forbrukerne i en slik situasjon, fremstår som umusikalsk.

Les også Idrettsforbundet jubler over strømstøtte til idretten

NRK spør kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia om ikke alle årene med merinntekter gjør at selskapet tåler noen år med lavere innkomst. Han svarer slik:

– Ja, vi hadde sikkert tålt det, men målet er uansett å gå i null.

Å svare såpass lettvint på spørsmål som berører mange tusen forbrukeres privatøkonomi akkurat nå, virker som en provokasjon.

Selskaper som har brutt reglene for merinntekter, må justere nettleien slik reglene tilsier, slik at overskuddene kommer kundene til gode.