Skoleveien må være trygg

Sårbare strekninger i sentrale boligområder må prioriteres.

Kjøkkelvik skole ligger på begge sider av Kjøkkelvikveien. Veien brukes hyppig at tungtrafikk, og er delvis uten fortau. Foto: Jannica Luoto

I forrige uke fortalte BT historien om familien Leikvoll fra Kjøkkelvik. De ser seg om etter et nytt sted å bo. Den eneste grunnen til at de flytter, er at ungenes skolevei er utrygg.

– Jeg vil slippe å ha klump i magen hver dag, sier far Nils-Harald Leikvoll.

Fylkesveien gjennom Kjøkkelvik går tvers gjennom Kjøkkelvik skole. På grunn av et drivstoffanlegg lenger ute i viken, brukes veien mye av tungtrafikk. Mellom 40 og 60 tankbiler passerer daglig.

Mange av de nesten 550 elevene ved skolen må daglig gå langs veien, som på deler av strekningen er uten fortau. Siden skolegården ligger på begge sider av veien, krysser barna den ofte gjennom skoledagen.

Politiet avdekket at det skjer dobbelt så mange trafikkovertredelser som ellers i fylket. Trafikkontroller avslører at svært mange bryter fartsgrensen i 30-sonen.

Det er ikke første gang beboerne varsler om farlige forhold. I 2019 lovet Bergen kommune og Statens vegvesen å se på saken. Strakstiltak som belysning og senket fartsgrense ble satt i verk. En mye brukt og trafikkert skolevei trenger også fortau.

Det er innlysende at alle skoler trenger trygge tilkomstveier. At foreldrene er så bekymret for sikkerheten at de ikke lar barna gå alene til verken skole eller idrettstreninger er uholdbart i et boligområde.

Kjøkkelvikbeboerne er langt ifra de eneste som har gode grunner til å klage på skoleveien til ungene. Fylkeskommunen bekrefter at det er «store behov mange steder». Når disse ikke får den oppgraderingen de trenger, skyldes det ressursmangel.

Fylkeskommunen har nå satt av penger til å utbedre farlige veier. De har satt opp en liste med 20 strekninger, hvor Kjøkkelvikveien er én. Det er forståelig at utbedringene er kostbare for fylkeskommunen, men at listen er så lang, viser i seg selv at problemet burde vært begynt utbedret for lenge siden.

Her må fylket få orden på prioriteringene sine.

Farlige skoleveier får konsekvenser for hele boligområdet. I et område som Kjøkkelvik, hvor kollektivavgangene er sjeldne, er det særlig viktig at det er trygt å sykle og gå for beboerne.

Med farlige veier ender foreldre opp med å oftere kjøre barna til skole og fritidsaktiviteter, noe som øker presset og trafikken på veien. Slik forsterker problemet seg selv.

Fylket er nødt til å prioritere disse sårbare strekningene.