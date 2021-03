Batterifabrikken bør hamne i kraftfylket Vestland

Noreg har berre så vidt starta elektrifiseringa. Det trengst mange batteri for å kome i mål.

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) har samla dei tolv Vestland-bidraga i konkurransen om ein ny batterifabrikk. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Konkurransen som Equinor, Hydro og Panasonic står bak har utløyst over 100 tomteframlegg. Det er stor vilje til å vere vertskap for ein stor batterifabrikk og dei 2000 arbeidsplassane den medfører.

Tolv kommunar i Vestland fylke har levert sine framlegg. Vanlegvis kranglar kommunane mellom seg om store prosjekt og utflyttingar. No har fylkeskommunen handtert kampen om batterifabrikkar godt, ved å presentere dei tolv stadane samla.

– Vi kan dette, og det er vi som skal ha denne fabrikken, sa fylkesordførar Jon Askeland (Sp) til BT/E24 tidlegare i år.

I ei NRK-sak vert Freyrs fabrikk i Mo i Rana problematisert. Når fabrikken står ferdig, vil den bruke 1,2–1,3 TWh. Det svarar til ladekapasiteten til 800.000 elbilar, og kan presse straumprisen opp.

Det er ikkje noko nytt med kraftkrevjande industri i Noreg. Det er ikkje slik at store aluminiumsverk har fått kritikk for å gjere straumen dyrare. Industrien har gitt og vil gi Noreg mange arbeidsplassar og store inntekter.

Les også Freyr får syv milliarder til batterisatsing: – Enorme mengder kapital der ute

Batterifabrikkar er ein langt betre bruk av straum enn til dømes elektrifiseringa av oljeplattformer, som skal gjere utvinninga av olje mindre forureinande. Gassen som ein sparar på elektrifiseringa, blir likevel brent andre stader.

Det grøne skiftet involverer ei massiv omlegging frå fossil til elektrisk kraft. Talet på elbilar i Noreg er framleis lågt – under ti prosent av personbilane går på straum.

I tillegg kan batteri brukast til å gjere både sol- og vindkraft betre. For der vasskrafta kan lagre straumen i magasina bak demningane, ventar ikkje vinden og sola på at det er behov for krafta.

Batteria kan lagre straumen til det er meir behov, og difor jamne ut prisforskjellar i marknaden. Då kan ein kanskje unngå plutselege hopp i straumprisen.

Dersom batteria kan dempe dei store forbrukstoppane på straumnettet, kan det òg bidra til å halde prisen på kraft nede.

Dette er ei oppgåve som vestnorsk industri må få bryne seg på. Det største kraft- og eksportfylket bør vere eit naturleg val for ny, grøn og kraftkrevjande industri.