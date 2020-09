Å vente med CO₂-frie snøggbåtar er ein elendig idé

Forslaget om å utsetje innføringa av utsleppsfrie snøggbåtar til 2028 er øydeleggande for nyskaping på Vestlandet.

At Vestland fylke krev nullutsleppsfartøy på snøggbåtrutene frå 2024, er viktig for å drive fram norsk teknologi og eksport, skriv BT på leiarplass. Biletet viser eit konsept frå næringsgruppa Zeff, som har varsla at dei vil konkurrere om rutene. Foto: Zeff

For eitt år sidan vedtok fylkesutvalet at snøggbåtane i Vestland skal gå frå diesel til fornybar kraft innan 2024. Verfta og reiarlaga seier dei vil rekke fristen, uansett om prosjektet som vinn går på hydrogen eller batteri.

Likevel meiner fylkesrådmannen no at kravet bør utsetjast til 2028.

Rådet frå den øvste embetsmannen i fylket vil få alvorlege følgjer for omstillinga av maritim næring på Vestlandet, viss politikarane følgjer det.

Fylkesrådmannen fryktar at ny og uprøvd teknologi skal føre til ustabil drift. Han er dessutan uroa for økonomien.

Det siste kan ein forstå, etter dei erfaringane fylket har gjort ved elektrifisering av ferjene. Fylket vart sitjande att med mykje av rekninga for det som burde vore eit nasjonalt prosjekt.

Ved å innføre nullutsleppskrav frå 2024 blir Vestland pilotfylke for utvikling av nullutslepps snøggbåtar. Regjeringa bør difor kome på banen og feie all tvil til side, om at staten tek rekninga.

Eit utal statsrådar, inkludert statsministeren, har i fleire år brukt prosjektet som eit av dei fremste døma på eigen politikk for grøn omstilling. No må dei sørgje for at det blir ein realitet.

Snøggbåtar er ein av dei største klimasyndarane i transportnæringa. Dei slepp ut fire gongar så mykje CO₂ pr. passasjer som fly. Å få ned utsleppa på rutene i fylket er difor viktig, men på langt nær det viktigaste med dette prosjektet.

Prosjektet handlar om å utvikle ny teknologi som kan gjere norske verft og leverandørar til verdsleiande eksportørar, og som samstundes vil få ned klimautslepp over heile verda.

I tillegg vil prosjektet bygge kunnskap som kan overførast til andre skipstypar, der ein global marknad ventar for norsk teknologi.

Både av omsyn til klimaet og for å sikre at maritim næring held forspranget på utanlandske konkurrentar, er det svært viktig å kome raskt i gang. Difor bør det vere heilt uaktuelt å utsetje prosjektet, slik fylkesrådmannen tilrår.

Men rådmannens frykt for ustabil drift bør ein sjølvsagt ta på alvor. Ein må sikre backup-løysingar som gjer at folk kan stole på at båtane går, og ikkje minst at dei kjem fram.

Det er likevel viktig at driftskravet ikkje resulterer i lite framtidsretta kompromiss. Skal Noreg bli verdsleiande på utsleppsfrie maritime løysingar, må teknologien òg vere verdsleiande.

Næringa og fylkespolitikarane må no snakke saman for å fjerne eventuelle problem, og å få fortgang i saka.