La verdas nordlegaste oljefelt liggje

Verda treng ikkje oljefeltet Wisting i Barentshavet.

Slik ventar Equinor at Wisting-plattforma vil sjå ut.

Det byggjer igjen opp til strid om oljefeltet Wisting, som ligg nær den såkalla iskanten i Barentshavet.

Venstre skuldar SV for å abdisere i klimapolitikken, fordi dei ikkje vil stille krav til regjeringa om at utbygginga blir stoppa.

At SV ikkje vil bruke makta dei har som støtteparti for regjeringa på denne måten er oppsiktsvekkjande. Knapt noko prosjekt på norsk sokkel er meir meiningslaust enn Wisting.

For det første er feltet knapt lønsamt utan subsidiar. Equinor la prosjektet på is i februar 2020, fordi det trengde ein oljepris på minst 50 dollar fatet. Først då Stortinget same vår innførte nye, gunstige skattereglar for oljenæringa, vart dette prosjektet igjen aktuelt.

Feltet kjem heller ikkje i produksjon før i 2028, med den uvissa det fører med seg.

No har regjeringa foreslått å redusere subsidieelementet i oljeskattepakken, ved å senke den såkalla friinntekta. Utbyggjarane åtvarar om at feltet i så fall kanskje ikkje er lønsamt lenger.

For det andre ligg feltet i eit vêrhardt og sårbart naturområde. Eit utslepp her kan vere katastrofalt.

Utbygginga kan heller ikkje forsvarast med å sikre gass til Europa. Feltet inneheld så lite gass at det ikkje eingong er nok til å drive kraftverket på plattforma, som difor må ha straum frå land. Det igjen vil sluke mykje av kraftoverskotet i Finnmark, som elles kunne gått til å opprette ny industri på land.

Ein kan heller ikkje argumentere med at leverandørindustrien treng oppdraget, slik det vart gjort då skattepakken for oljen vart innført i 2020. Industrien går allereie for fullt, og pakken har skapt eit renn av nye planar. Det vil fylle ordrebøkene langt utover 2020-talet.

Men det viktigaste argumentet mot Wisting er at verda ikkje treng meir olje. Det internasjonale energibyrået (IEA) kom i fjor fram til verda ikkje treng nye oljefelt om ein skal nå måla i Parisavtalen, om maks 1,5–2 graders oppvarming.

Førebels ser det mørkt ut. Klimarapporten FN la fram førre veke viser at verda styrer mot 2,5 grader – viss landa bremsar utsleppa slik dei har lova.

Skal ein nå parismåla må investeringane i fornybar energi difor aukast kraftig. Det er slett ikkje sikkert det vil skje. I så fall kan Wisting bli lønsamt.

Men spørsmålet er om Noreg skal basere oljepolitikken på at ein ikkje når klimamåla.

Svaret bør gje seg sjølv.