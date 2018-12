Illegal omsetning av lar-medisin er bare ett eksempel på at ordningen bør evalueres.

Historier om hvordan innsatte i norske fengsler selger sin egen lar-medisin, og noen ganger rekrutterer yngre fanger til misbruk, er en gjenganger i nyhetsbildet. Flere ganger de siste årene har innsatte selv fortalt om hvordan medisin som Subutex benyttes som betaling eller belønning.

Det er et deprimerende paradoks at medisin som skal hjelpe mennesker ut av rusmisbruk, er blitt salgsvare på det illegale markedet, spesielt der kontrollen med medikamentene burde vært strengest.

Lar står for «legemiddelassistert rehabilitering», der heroin- eller morfinavhengige får tildelt metadon eller Subutex for å fjerne suget etter opiater. En hovedhensikt er å hindre overdosedødsfall. I dag er oppunder 8000 pasienter på lar her i landet.

Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen gjør flere tiltak for å hindre omsetningen av lar-medisin. Blant annet er nyere medikamenter vanskeligere å stikke unna.

Likevel havner altfor mye av medisinen fra den statlige rusbehandlingen på det illegale markedet. I 2017 tok for første gang metadon flere liv enn heroin her i landet, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

En av grunnene til dette, kan være at bruken av heroin er gått ned de siste årene. Likevel er statistikken lite flatterende for lar.

KrF-nestleder Olaug Bollestad ønsker en grundig evaluering av lar, for å sikre at systemet fungerer etter intensjonen. Kravet bør få bred politisk støtte.

Det er viktig at legemiddel-delen av lar-programmet ikke blir en sovepute. Langvarig rusavhengighet gir kompliserte helselidelser, som må behandles langsiktig og systematisk. Mye tyder på at rehabiliteringsdelen blir for lavt prioritert i dag.

En undersøkelse fra 2016 viser at mer enn hver tredje lar-pasient har alvorlige fysiske plager. Bare 14 prosent av pasientene får oppfølging av psykisk helsevern.

Noen vil alltid avvise slik hjelp, men altfor få ruspasienter får tilbud om psykiatrisk behandling.

Lar vil aldri fungere optimalt uten at ambisjonene om medisinsk og psykiatrisk oppfølging blir oppfylt, ikke minst for dem som sitter i fengsel.

20 år etter at lar ble et landsdekkene tilbud, bør helsepolitikerne og helseforetakene bør forstå hvor viktig denne delen av behandlingsløpet er, og prioritere deretter.