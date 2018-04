Aurland Hamn kan ikke la være å måle luftforurensningen i Flåm, selv om det kan gi ubehagelige konklusjoner om cruiseturismen.

Kraftig vekst i cruisetrafikken har ført til at luften i perioder er helsefarlig i Flåm og Geiranger, slo en rapport fast i fjor. Men mens luftforurensingen er satt på dagsorden i Geiranger, vil ikke havnevesenet i Flåm sette i gang egne målinger, melder NRK. Det er for svakt.

Flåm ligger innerst i Aurlandsfjorden, og er nabo til Nærøyfjorden, som har Unesco-status. Det samme har Geirangerfjorden. Disse fjordene har altså et landskap som er viktig for verdensarven. Da må de forvaltes med omhu. Turisme må balanseres mot hensynet til natur og befolkning.

I Geiranger er luftforurensingen målt årlig siden 2015. I fjor ble disse målingene supplert med en rapport fra Sjøfartsdirektoratet, som slo fast at utslippene fra cruiseskipene tidvis skapte helsefarlige mengder svevestøv (NOx), både i Geiranger og Flåm.

I Geiranger er det nå satt i gang arbeid med en reguleringsplan, som vil se på tiltak mot både luftforurensing og trafikkproblemer. I Bergen har kommunen, reiselivslaget og havnevesenet blitt enig om å begrense cruisetrafikken.

At Aurland følger med på luftforurensningen i Flåm bør være et minstekrav, og en selvfølge. Likevel ser det ikke ut til å skje. Styreleder Noralv Distad i Aurland Hamn sier de ikke har slike planer. Han sier det ikke står på pengene, men ser åpenbart ikke behovet.

Det burde han gjøre. Cruiseturismen i Flåm har vokst kraftig de siste årene. Det skaper store inntekter for enkelte lokale aktører, ikke minst Aurland Hamn.

De kan lett mistenkes for å spille ned de negative effektene av cruisetrafikken, av hensyn til egne økonomiske interesser. Denne problemstillingen ser en også andre steder, som i Bergen. Den handler ikke bare om luftforurensing, men også om belastningen som store folkemengder fører med seg, såkalt «people pollution».

Vestlandet har i sine fjorder et unikt reiselivsprodukt. Landsdelen er ikke tjent med at verdien av fjordene blir redusert, ved at aktører lar hensynet til kortsiktig gevinst overstyre den mer langsiktige utviklingen av næringen.

Mennesker over hele verden blir stadig mer opptatt av miljøet. En av de største verdiene vi har å tilby er ren, vakker natur og frisk luft. Det har vi ikke råd til å skusle bort.