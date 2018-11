KrF kan gjøre regjeringen mer klimavennlig, dersom de ønsker det.

Erna Solberg (H) er svært nær å oppfylle sin drøm om å samle de fire ikke-sosialistiske partiene i regjering. Denne uken starter samtalene med KrF, og med landsmøtet i ryggen tyder alt på at forhandlingene fører frem.

Regjeringen risikerer å starte i en politisk hengemyr, dersom de får alt til å handle om abortloven fremover. De tre neste årene kan bli langt mer effektive styringsår enn de fem forrige, fordi regjeringen ikke trenger å lete etter støtte i Stortinget.

Det må regjeringen utnytte.

KrF er desperate etter raske gjennomslag etter den opprivende kampen internt i partiet. Partiledelsen må overbevise både egne medlemmer og velgere om at retningsvalget var riktig. Solberg har et ansvar for å gi KrF nok gjennomslag til å fungere godt som parti fremover. Men statsministeren må samtidig ivareta regjeringens arbeidsro.

Selv en flertallsregjering har begrenset handlingsrom.

Derfor bør en borgerlig flertallsregjering bruke tiden sin på omstilling av norsk økonomi, på å gjøre velferdsstaten mer bærekraftig på lang sikt og møte klimakrisen med nye og større tiltak. KrFs inntreden gjør dette mulig, dersom partiene velger å prioritere riktig.

Norsk økonomi er fortsatt preget av en sterk todeling, selv om Solberg advarte mot akkurat dette i 2013-valgkampen. Oljesektoren er for dominerende, og ingen vet hvor lenge bransjen vil beholde lønnsomheten. Norsk økonomi trenger flere ben å stå på, for å sikre at velferdsstaten også kan stille opp når oljeinntektene faller.

Velferdsstatens bærekraft vil også være avhengig av at regjeringen oppfyller et annet av Solbergs mantra: utgiftsveksten må bremses. Da Solberg ble statsminister i 2013, sto offentlige utgifter for 44 prosent av verdiskapingen i Norge. I 2019 vil det offentlige stå for 48,8 prosent.

Samme dag som statsbudsjettet ble lagt frem, kom klimapanelet med enda en knusende rapport. Verden er langt unna å hindre en farlig oppvarming, og regjeringens nylig fremlagte statsbudsjett er langt fra tilstrekkelig. Kampen mot klimaendringer er en kamp mot klokken.

Store omstillinger medfører nødvendigvis en rekke upopulære tiltak. Da må den kommende flertallsregjeringen satse på de viktigste politiske prioriteringene.