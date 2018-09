Ved å la Russland igjen få teste egne idrettsutøvere, har Verdens antidopingbyrå undergravd sin egen autoritet.

Verdens antidopingbyrå (Wada) har strukket seg langt for å få Russland inn i det gode selskap igjen. Altfor langt.

Det er den naturlige konklusjonen etter at Wada i forrige uke besluttet at Russland igjen kan få dopingteste sine egne idrettsutøvere, etter tre års utestengelse fra alle internasjonale mesterskap.

Bare fire og et halvt år etter den historisk omfattende dopingskandalen under vinter-OL i Sotsji, kan russiske idrettsutøvere igjen delta under eget flagg. Wadas avgjørelse setter i verste fall det globale antidopingarbeidet flere år tilbake.

Da Russland ble utestengt i 2015, la Wada et veikart for hvordan landet skulle kunne få delta igjen.

Kravene var blant annet at Wada skulle få tilgang til data fra russiske dopinglaboratorier, og at Russland skulle godta konklusjonene i McLaren-rapporten, som slo fast at dopingregimet i Russland var omfattende og statsstyrt.

Likevel valgte Wada-president Craig Reedie og generaldirektør Olivier Niggli på egen hånd å tilby russerne mildere betingelser, uten å informere sine medlemsland.

Utrolig nok ble denne «skjulte» løsningen vedtatt av flertallet i Wadas eksekutivkomite, mot to stemmer. En av dem som stemte imot, var statsråd Linda Hofstad Helleland (H). Det vitner om betydelig sterkere prinsipiell ryggrad enn hennes komite-kolleger.

Sammensetningen av Wadas eksekutivkomite er en betydelig utfordring. Seks av 12 medlemmer er ledere for en nasjonal eller internasjonal sportsorganisasjon. Fire av dem, inkludert president Reedie, er også medlemmer av Den internasjonale olympiske komite (IOC).

Dette betyr at de har åpenbar interesse av å renvaske Russland raskt, slik at landet igjen kan delta i de olympiske leker, og dermed bidra til økte inntekter og tilskuertall.

Presidentens og generaldirektørens hestehandel med russiske idrettsmyndigheter gir grunn til å stille spørsmål om deres motiver og integritet.

Wada undergraver sin egen autoritet. Nå er det slik at du som dopingtatt utøver kan bli utestengt på livstid.

Men driver landet ditt et omfattende, organisert dopingprogram, kan det bli benådet etter bare tre år. Det er et elendig signal å sende alle potensielle dopingnasjoner der ute.

Serviliteten overfor det russiske dopingregimet er en belastning for Wada, og bør være begynnelsen på slutten for president Reedie.

Wada skal velge nytt presidentskap neste år. Da bør organisasjonen skaffe seg en mer kompetent og uavhengig ledelse.