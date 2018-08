UiB lurar ferske studentar når dei «overbooker» studiane sine.

Universitetet i Bergen (UiB) gir studieplass til meir enn dobbelt så mange studentar som dei har plass til. Det betyr at forelesningane blir stappfulle, og at studentar som står på venteliste ikkje har mogelegheit til å kome inn.

Dette er ein praksis som UiB må ordne opp i.

Studentar som hamnar på venteliste må få eit realistisk bilete av situasjonen sin. Viss dei trur at ventelista er reell, så kan dei ende opp med å takke nei til andre studieplassar.

På studiet for samanliknande politikk er situasjonen ekstrem. UiB har 105 plassar på årets kull, men gav studieplass til heile 244 nye studentar.

BT skreiv fredag om Tilda Totland Persson (20), som fekk beskjed om at ho stod på andreplass på ventelista. Ho takka ja til plassen på ventelista, fordi ho trudde at sjansen var stor for å kome inn.

I realiteten stod ho på 141. plass.

For å gjere det heile verre, fekk Persson beskjed om at eventuelle ledige plassar vart lagt ut som enkeltemne, og ikkje tilbode dei som stod på ventelista.

UiB må slutte lure håpefulle studentar med denne ventelisteordninga.

Erfaringane til UiB er at det er mange som takkar ja til studiane som fell frå den første tida. Eller at dei ikkje møter opp i det heile. Det er forståeleg at universitetet ønskjer å ta høgde for dette i opptaket.

Det gjer UiB ved å ta inn mange fleire studentar enn det er plassar, for å sikre at studiet faktisk blir fullt. Dette er ei ordning som gjer studieadministrasjonen lettare for universitetet.

Det skjer på studentanes kostnad. UiB kan ikkje forvente at nye søkjarar skal ha den same erfaringa som institusjonen har.

Tomme auditorium vil vere skadeleg for studiekvaliteten, men det gjer overfylte forelesningar òg. I snitt har 600 «overbooka» studentar møtt til studiestart dei seinaste åra.

UiB bør endre sine rutinar, slik at det årlege inntaket blir meir forståeleg for studentar. Så får dei heller finne seg i at dei må tilby studieplassar til dei som står på venteliste.