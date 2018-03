Nedkjempinga av IS førte til ei eskalering av valden i Syria.

Den USA-leia koalisjonen mot IS har gjort eit viktig arbeid i å ta store landområder frå terrorgruppa, men har svikta fullstendig i etterkant.

Det er eit uomtvisteleg gode at terrorgruppa IS ikkje lenger kontrollerer store område i Syria og Irak. Den valden som no skjer i kjølvatnet av sigeren, kunne derimot vore unngått. Folkeretten har blitt fullstendige sett til side i det maktvakuumet som oppstod etter IS.

Nato-alliansen har ikkje klart å sett for seg at krigen i Syria kunne bli verre etter IS sitt fall. Det er ein grov svikt. Landa rundt Syria har lenge førebudd seg på at IS skulle falle. Då det skjedde, utløyste det ein kjedereaksjon av nye valdshandlingar i Syria.

I desember gjekk den syriske regjeringshæren til åtak på opprørarane i Idlib-provinsen. Assad-regimet ønskja å fjerne den største bastionen for væpna opposisjon.

Idlib-operasjonen førte til at Tyrkia fekk det travelt med å gå inn i den kurdiskkontrollerte Afrin-provinsen. Afrin ligg rett nord for Idlib. Viss Idlib fall, ville det bli vanskeleg for Tyrkia å presse den kurdiske YPG-militsen vekk frå grensa til Tyrkia.

Då Tyrkia gjekk inn i Afrin eskalerte konflikten ytterlegare. Tyrkia hamna nært russiske militærobservatørar, og i forsøket på å redde Idlib frå å falle, vart tyrkiske militære skoten på av den syriske regjeringshæren. Invasjonen av Afrin kunne ført til open krigføring mellom Tyrkia og Syria.

Den tyrkiske invasjonen av Afrin gjorde at den syriske hæren ikkje klarte å ta Idlib-provinsen frå opprørarane.

Konsekvensen av dette er at den syriske hæren flytta fokuset sørover, til Aust-Ghouta utanfor hovudstaden Damaskus. Her har den syriske hæren stått for ein kraftig bombekampanje mot byområdet som har vore omringa sidan 2013.

USAs rolle som verdspoliti har vore omstridd lenge. Invasjonen og okkupasjonen av Irak i 2003 skapte negative ringverknader i heile Midtausten, og feilgrepa har gjort det mykje vanskelegare å skaffe støtte for humanitære intervensjonar.

I 2011 gjekk Nato inn i borgarkrigen i Libya. På det tidspunktet var situasjonen verre der enn i Syria. Men også der sat verda igjen med eit inntrykk av at intervensjonen skapte meir problem enn den løyste.

Resultatet er ei supermakt som ikkje lenger opptrer som eit verdspoliti. Det som skjer i Syria no, er eit resultat av USAs val om å ikkje involvere seg i Syrias framtid.