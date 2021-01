No må Norwegian klare resten sjølv

Det er viktig å sikre eit godt og rimeleg flytilbod, men regjeringa skal vere varsam med å vikle staten inn i Norwegian.

Konsernsjef Jacob Schram har lagt fram ein ny plan for å redde Norwegian frå konkurs. Staten vil bidra med eit lån. Men viss Norwegian no ikkje lykkast, må staten ta tapet i staden for å kaste endå meir pengar inn i selskapet, skriv BT på leiarplass. Foto: Terje Bendiksby

Regjeringa varsla torsdag at den no vil støtte flyselskapet Norwegian med eit lån. Storleiken er ukjend, men truleg blir det på 1,5–2 milliardar kroner. Det kjem i tillegg til tre milliardar som regjeringa gav i lånegarantiar i fjor vår.

Då Norwegian i haust bad om meir støtte, sa regjeringa klokleg nei. No har selskapet lansert ein ny redningsplan, der dei skal leggje ned langdistanse-rutene og kvitte seg med to tredelar av flya.

I så fall går selskapet tilbake til sitt nordiske kjerneområde, med ruter ut frå Norden. Etter planen vil dei òg kvitte seg med mykje av den enorme gjelda som gjorde at selskapet var i økonomisk uføre allereie før koronapandemien.

Det at Norwegian no konsentrerer seg om Noreg og nærområda, gjer det mindre kontroversielt å hjelpe selskapet gjennom koronakrisa. Skal skattebetalarane risikere milliardar i eit flyselskap, kan det ikkje vere for oppfylle grunnleggar Bjørn Kjos sin draum om eit globalt lågprisselskap. Det Noreg treng er eit godt flytilbod innanlands, og frå Noreg til utlandet.

Viss statens pengar skal brukast til å redde Norwegian, er det viktig at selskapet har ein reell sjanse til å overleve. Difor er det klokt av regjeringa å krevje at private investorar bidreg med mesteparten av pengane selskapet no hentar inn.

Likevel skal ein ikkje ha nokon illusjon om at staten og investorane blir likestilte. Regjeringa vil tilby eit såkalla hybridlån. Det er eit evigvarande lån utan pant. For selskapet er det viktig, fordi dei kan bokføre lånet som eigenkapital og dermed få rimelegare og større lån frå andre.

Men det gjer samstundes at staten vil stå sist i køen av kreditorar viss selskapet går konkurs. Går Norwegian over ende, vil med andre ord staten tape både dette lånet og statsgarantiane.

No må våre folkevalde halde hovudet kaldt. Viss Norwegian no ikkje lykkast, må staten ta tapet i staden for å kaste endå meir pengar inn i selskapet. Ifølgje Dagens Næringsliv har Norwegian allereie brukt statsgarantiane for å presse regjeringa. Det pressmiddelet blir ikkje mindre med nok eit lån.

Her kviler det eit spesielt ansvar på opposisjonen i Stortinget. Fordi Norwegian er eit populært selskap i folket, vil freistinga bli svært stor for å gje selskapet særbehandling. Då risikerer ein berre endå større tap i framtida.

Dessutan vil ei slik framferd undergrave næringspolitikken, og oppfordre andre selskap til å tigge staten om gåver framfor å drive butikk.