Sparkesykler er en belastning. Den bør selskapene betale for.

Rydes arroganse er uheldig, og lover dårlig for samarbeidet med Bergen fremover.

– Rydes holdning til regler som skal gjøre det enklere for både byen og logistikken, er ikke konstruktiv, mener BT. Foto: Hedvig Idås

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Det er synd at sparkesykkelselskapet Ryde nekter å delta i samarbeidet mellom Bergen kommune og Rydes fem andre konkurrenter.

I et pilotprosjekt ønsker kommunen blant annet å ta betalt for leie av gateareal, men Ryde er eneste selskap som nekter å innordne seg. Det fører til at ordningen fremdeles står på vent.

Rydes holdning til regler som skal gjøre det enklere for både byen og logistikken, er ikke konstruktiv.

Den såkalte gategrunnsleien skal utgjøre fire kroner pr. sparkesykkel i døgnet. Inntektene skal brukes til å forbedre prosjektet, blant annet til en felles ryddepatrulje for alle selskapene.

Ryde-ledelsen mener ordningen favoriserer det store selskapene, som i teorien kan dekke kostnaden selv, mens Ryde vil føle seg tvunget til å lempe kostnaden over på sine kunder.

Les også Kommunen fortviler over Ryde: – Gir oss store problemer

Argumentet fremstår som syltynn spekulasjon. Ordningen skal være lik for alle. Å drive sparkesykkelselskap er dessuten lønnsomt, noe Ryde selv er et eksempel på.

I 2019 hadde selskapet et årsresultat på ti millioner kroner, og en driftsmargin på ti prosent. Det er hyggelige tall for et selskap som driver næring, der det offentlige tar alle kostnader med vedlikehold på gategrunnen og eventuelle personskader.

Bergen sentrum er et kulturhistorisk område av nasjonal verdi. For 15 år siden var det hard debatt og rettssak om Clear Channels forsøk på å utplassere lysreklame i Bergen sentrum.

Prosessen førte til at reklame av den invaderende typen ble bannlyst fra byens gater og torg. Det viktigste som kom ut av debatten, var at Bergen sentrum har et særskilt krav på vern mot kommersialisering og visuell støy.

Både måten Ryde etablerte seg på i fjor sommer og konfliktene i etterkant, viser at selskapet ikke har nok kunnskap eller respekt for kulturhistorien i et av landets flotteste byrom.

Les også Bergen ser ut til å håndtere sparkesyklene bedre enn Oslo

Ryde-ledernes vrangvilje virker meningsløs. De vet at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kommer med nye regler for sparkesykler senere i vår. Det er spesielt kaoset i Oslo som har fått regjeringen til å stramme inn.

I høringsutkastet ligger det blant annet forslag om 12-årsgrense, oppstillingsplasser og bøteordning.

Nye regler bør også inneholde klare signaler om at kommunene får råde over sin egen grunn, og innføre begrensninger de selv mener er nødvendige. Gategrunnsleie er et fornuftig og rettferdig tiltak.

Ryde-ledelsen burde vise mer vilje til samarbeid. Ønsker de å ha et godt forhold til byen de tjener gode penger på, er det på tide å belite seg nå.