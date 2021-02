No må partia tenkje mindre på seg sjølv og meir på ferjefolket

Frp, Ap og Sp har førebels ikkje greidd å samle seg om eit opplegg for å redusere ferjetakstane. No må dei ta ansvar.

Lågare ferjeprisar vil vere ei svært kjærkomen handsrekking til distriktsnæringslivet, skriv BT på leiarplass. Foto: Helge Skodvin (arkiv)

Fredag handsama finanskomiteen på Stortinget ein større krisepakke. Der klarte ikkje partia å samle seg om eit opplegg for å redusere prisane på ferjebillettar i Noreg, trass i at både Frp, Ap og Senterpartiet har varsla at dei vil dette.

No jobbar partia for å finne ei løysing før saka blir endeleg handsama i Stortinget på tysdag. Dei tre partia har til saman fleirtal. Det er dermed ingen grunn til at dei ikkje skal kunne finne saman i denne saka.

Om partia ikkje greier å danne fleirtal no, viser det at dei er meir opptekne av valkamptaktikk og politisk spel enn av å gjere noko for vanlege folk langs kysten og i fjordane.

Arbeidarpartiet ønskte først å halvere ferjeprisane gjennom dei fire neste statsbudsjetta. Så kom Frp på banen og ville halvere prisen allereie denne våren, før dei på sikt skal bli gratis.

No har Ap gjort framlegg om eit anmodningsvedtak der regjeringa blir beden om å kome med ein plan for halvering over fire år. Frp vil ha ein forpliktande plan i revidert nasjonalbudsjett. Og Senterpartiet har lagt inn eit representantframlegg om saka.

Situasjonen er prekær for både folk og næringsliv ute i distrikta. Mange har fått svært høge aukar i ferjetakstane, samstundes som det ikkje finst noko alternativ til å ta ferja.

Det er vedteke krisepakkar til svært mange sektorar i samfunnet gjennom det siste året. Framlegget om å bruke ein krisepakke på ferjetakstar har blitt kritisert fordi takstane ikkje er endra som konsekvens av koronapandemien.

Lågare ferjeprisar vil likevel vere ei svært kjærkomen handsrekking til distriktsnæringslivet. Og folk utanfor storbyane treng å sjå at partia er villige til å gjere noko med eit problem som er akutt i mange lokalsamfunn.

Med krisemålingar nærast dagleg, har Frp varsla at dei ikkje lenger vil inngå kompromiss. Det er ei håplaus haldning til politikk. Alle som sit på Stortinget må vere villige til å gje og ta. Frp kan ikkje vere noko annleis enn andre parti.

Om resultatet av denne nye haldninga er at det ikkje blir billegare ferjebillettar, er det nok heller ikkje særleg sannsynleg at veljarane vil applaudere for Frp.

No må partia tenkje mindre på seg sjølv og meir på ferjefolket.