Direktoratet må setjast på plass – moderniseringa av Bergensbanen må gå som planlagt

Medan Oslo blir innkapsla i eit nettverk av jernbaner, vil Jernbanedirektoratet skyve innkortinga av Bergensbanen til etter 2029. Det er totalt uakseptabelt.

No må politikarane setje jernbanebyråkratane på plass, og sikre at Vestlandet blir høyrd og prioritert, skriv BT på leiarplass. Foto: Rune Sævig

Planen om å korte ned reisetida med tog mellom Bergen og Oslo, frå over seks til fire timar, har fått nok eit skot for baugen. Jernbanedirektoratet vil utsetje planen om ny bane mellom Bergen og Voss til siste periode i den komande Nasjonale Transportplan. Det vil seie etter 2029.

Det same vil jernbanedirektør Kirsti Slotsvik gjere med den andre delen av innkortinga, Ringeriksbanen. Der skal bygginga etter planen byrje neste år.

Hovudårsaka er at pengane renn ut i dei mange jernbaneprosjekta rundt hovudstaden.

Ei slik prioritering av landets ressursar er uakseptabel. Vestlandet er Noregs klart viktigaste eksportregion. Jernbanen mellom landets to største byar køyrer i stor grad på ein over 100 år gammal trase, og brukar like lang tid som på 1970-talet.

Fråværet av ei modernisering har ført dei reisande over på fly. Bergen-Oslo er no ei av dei mest trafikkert flyrutene i Europa. I tillegg har mykje av godstrafikken flytta over på vegar som heller ikkje har halde tritt med tida.

Det siste krumspringet til Jernbanedirektoratet trugar òg bygging av ny veg mellom Bergen og Voss. Årsaka er at planane legg opp til bygging av bane og veg samstundes, for å få stordriftsfordelar som vil spare samfunnet for 3–4 milliardar kroner.

Statens vegvesen følgjer planen om å byrje bygginga i 2024. Å utsetje utbetringa av denne rasutsette vegen er ikkje eit alternativ. Viss bane og veg ikkje blir bygd samstundes vil prosjektet bli langt dyrare. Det vil gå ut over vegbudsjettet, og det vil kunne gjere ein ny bane til Voss så dyr at ho aldri blir bygd.

Dessverre har Jernbanetilsynet allierte i Samferdsledepartementet. I september sende dei eit brev til Statens vegvesen der dei tok til orde for å utsetje byggestart for Bergensbanen, og å dele bygginga av ny veg mellom Bergen og Voss i mindre byggetrinn.

No må politikarane setje byråkratane på plass. Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) veit kva dette handlar om: Å sikre at Vestlandet blir høyrd, og prioritert.