Endeleg godt nytt for Åsanebanen

Men lovnaden om 70 prosent statleg finansiering må følgjast opp for å hindre at regjeringa utset prosjektet.

Tida for lokale omkampar bør vere over. I staden bør alle parti samle seg for å hindre at regjeringa utset prosjektet, skriv BT på leiarplass.

Det er ny von for det skakkøyrde prosjektet Bybanen til Åsane. Tysdag vart det klart at SV har pressa regjeringa til å ta 70 prosent av rekninga for store kollektivprosjekt i storbyane, som Bybanen.

Alt SV har gjort er å få regjeringa til å føre sin eigen politikk. Dette står i regjeringsplattforma. Likevel har samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til no nekta å stadfeste lovnaden.

Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fekk bybanemodell av Bergenspolitikarar i førre veke.

Problema med å finansiere banen er ikkje over med dette. Lovnaden om 70 prosent gjeld berre sjølve skjenedelen av prosjektet.

Det utgjer 7,6 milliardar kroner, medan dei samla kostnadene til no er rekna til 21 milliardar.

No skal kommune, fylke og regjeringa forhandle om kva staten skal bidra med for resten. Det inkluderer mellom anna ein ny vegtunnel gjennom Fløyfjellet, og sykkelfelt.

Men Nygård vil ikkje byrje forhandlingane før Nasjonal transportplan (NTP) er klar til påske neste år.

Med mindre han blir pressa til å byrje før, er det all grunn til å frykte resultatet. Byrådet sin draum om å starte bygginga neste år, går neppe. På motsett side står Statens vegvesen, som vil utsetje byggestarten til 2030.

Austfoldingen Nygård kan òg finne på å setje Bybanen opp mot andre lokale og regionale vegprosjekt. Det er det ingen grunn til å finne seg i. Bergensområdet har blitt nedprioritert lenge nok.

For første gong heng ikkje lenger dette prosjektet på politikarane i Bergen. Etter mange års strid, vart traséen over Bryggen endeleg vedteken i slutten av mai.

SV feira med sprudlesaft då Bystyret i mai vedtok å leggje Bybanen til Åsane over Bryggen. No har dei òg sikra at staten tek 70 prosent av rekninga.

No trengst det eit solid arbeid til frå lokale politikarar for å hindre at regjeringa trenerer prosjektet ytterlegare.

I tillegg til politisk press, betyr det òg at kostnadene på prosjektet må ned, slik samferdsleministeren krev. Byrådet og fylket må difor umiddelbart lage ei liste med kutt som dei han ha med seg inn i forhandlingane.

Det kan skje på fleire måtar, som å fjerne stopp, korte ned bana eller byggje i etappar.

Bybanen til Åsane har vore herja av politisk vanstyre, både når det gjeld avklaring av trasé og statsstøtta. Når båe spørsmåla no ser ut til å vere avklart, gjev det von.

Tida for lokale omkampar bør vere over. Bergen har vore ein vits lenge nok.

I staden bør alle parti samle seg for å hindre at regjeringa utset prosjektet. Byen har venta lenge nok på denne bana.